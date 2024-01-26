https://sputnik-georgia.ru/20240126/patriarkhiya-gruzii-prizyvaet-izmenit-zakon-o-vyselenii-dolzhnikov-285927112.html

Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников

Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников

В Патриархии назвали случай выселения трагичным, который указывает на необходимость законодательного регулирования вопроса обеспечения жилищного кредита 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T23:43+0400

2024-01-26T23:43+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Патриархия Грузии надеется на изменение норм закона о выселении должников, чтобы люди не оставались на улице. Семью Хатиашвили выселили из квартиры на Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга . Позже стороны достигли соглашения и семья Хатиашвили для того чтобы вернуть дом должна выплатить 90 тысяч долларов за два года. Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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