https://sputnik-georgia.ru/20240126/patriarkhiya-gruzii-prizyvaet-izmenit-zakon-o-vyselenii-dolzhnikov-285927112.html
Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников
Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников
В Патриархии назвали случай выселения трагичным, который указывает на необходимость законодательного регулирования вопроса обеспечения жилищного кредита 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T23:43+0400
2024-01-26T23:43+0400
2024-01-27T00:13+0400
грузия
новости
общество
патриархия грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/25/234862568_0:91:1454:909_1920x0_80_0_0_b87a7eb888b17367aef38d94d073516b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Патриархия Грузии надеется на изменение норм закона о выселении должников, чтобы люди не оставались на улице. Семью Хатиашвили выселили из квартиры на Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга . Позже стороны достигли соглашения и семья Хатиашвили для того чтобы вернуть дом должна выплатить 90 тысяч долларов за два года. Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек. Предыстория выселения По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу. Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23486/25/234862568_61:0:1394:1000_1920x0_80_0_0_a851e647713aeeec26b63678f5a64425.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, патриархия грузии
грузия, новости, общество, патриархия грузии
Патриархия Грузии призывает изменить закон о выселении должников
23:43 26.01.2024 (обновлено: 00:13 27.01.2024)
В Патриархии назвали случай выселения трагичным, который указывает на необходимость законодательного регулирования вопроса обеспечения жилищного кредита
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Патриархия Грузии надеется на изменение норм закона о выселении должников, чтобы люди не оставались на улице.
Семью Хатиашвили выселили из квартиры на Кекелидзе 23 января из-за проданной банком квартиры для покрытия долга . Позже стороны достигли соглашения и семья Хатиашвили для того чтобы вернуть дом должна выплатить 90 тысяч долларов за два года.
"Этот случай поистине трагичен и показывает необходимость законодательного регулирования вопроса обеспечения жилищного кредита. Надеемся, что будет соответствующее изменение в законе, чтобы наши граждане были максимально защищены от выселения из домов и пребывания на улице", - говорится в заявлении Патриархии.
Процесс выселения семьи Хатиашвили состоялся 23 января и проходил шумно. Поддерживающие ее гражданские активисты и политики, которые заранее знали о предстоящем выселении, устроили у дома акцию протеста. Сотрудникам Национального бюро исполнения пришлось силой пробираться в здание, так как дверь в подъезд была заперта. В ходе акции произошло несколько стычек с полицией. Были задержаны до 20 человек.
По данным СМИ, семья Хатиашвили не смогла выплатить задолженность по ипотечному кредиту, который взяла в 2008 году. Платежи прекратились в 2013 году, после чего банк передал кредит ипотечному брокеру. Семья и в данном случае не выполнила финансовые обязательства, в связи с чем ипотекарь обратился в суд, который в 2019 году принял решение выселить семью из квартиры. В результате квартира была продана некоему юридическому лицу.
Как пояснили в Национальном бюро исполнения, процесс выселения с 2018 года откладывался пять раз.