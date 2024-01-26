https://sputnik-georgia.ru/20240126/popytka-ogrableniya-posetitelya-banka-na-zapade-gruzii-zavershilas-arestom-285921740.html

Попытка ограбления посетителя банка на западе Грузии завершилась арестом

Попытка ограбления посетителя банка на западе Грузии завершилась арестом

Вооруженный мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T20:07+0400

2024-01-26T20:07+0400

2024-01-26T20:15+0400

грузия

происшествия

новости

сенаки

"банк грузии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/05/282979682_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_8b19c512f6118dd26452d594ad98437b.jpg

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полиции города Сенаки удалось задержать мужчину сразу после ограбления посетителя банка, сообщил телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, вооружённый мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться. Полиция задержала подозреваемого на территории рядом с банком. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Другие детали дела не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сенаки

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, происшествия, новости, сенаки, "банк грузии"