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Попытка ограбления посетителя банка на западе Грузии завершилась арестом
Попытка ограбления посетителя банка на западе Грузии завершилась арестом
Вооруженный мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T20:07+0400
2024-01-26T20:07+0400
2024-01-26T20:15+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полиции города Сенаки удалось задержать мужчину сразу после ограбления посетителя банка, сообщил телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, вооружённый мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться. Полиция задержала подозреваемого на территории рядом с банком. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Другие детали дела не разглашаются.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, сенаки, "банк грузии"
Попытка ограбления посетителя банка на западе Грузии завершилась арестом
20:07 26.01.2024 (обновлено: 20:15 26.01.2024)
Вооруженный мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Полиции города Сенаки удалось задержать мужчину сразу после ограбления посетителя банка, сообщил телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, вооружённый мужчина украл сумку одного из клиентов филиала "Банка Грузии" прямо в здании и попытался скрыться.
Полиция задержала подозреваемого на территории рядом с банком. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой". Другие детали дела не разглашаются.