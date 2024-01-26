https://sputnik-georgia.ru/20240126/pozhar-v-tbilisi--gorit-sklad-shin-285910170.html

Пожар в Тбилиси – горит склад шин

Пожар в Тбилиси – горит склад шин

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T12:51+0400

2024-01-26T12:51+0400

2024-01-26T13:06+0400

новости

грузия

происшествия

служба по управлению чрезвычайными ситуациями

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожар возник на складе шин на улице Баланчина в столичном районе Глдани, на месте наблюдается сильное задымление, сообщает телеканал "Рустави 2". На данный момент пожар уже локализован и продолжаются работы по его ликвидации, сообщает СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. О жертвах происшествия не сообщалось. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями