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Пожар в Тбилиси – горит склад шин
Пожар в Тбилиси – горит склад шин
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T12:51+0400
2024-01-26T12:51+0400
2024-01-26T13:06+0400
новости
грузия
происшествия
служба по управлению чрезвычайными ситуациями
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожар возник на складе шин на улице Баланчина в столичном районе Глдани, на месте наблюдается сильное задымление, сообщает телеканал "Рустави 2". На данный момент пожар уже локализован и продолжаются работы по его ликвидации, сообщает СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. О жертвах происшествия не сообщалось. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
новости, грузия, происшествия, служба по управлению чрезвычайными ситуациями
Пожар в Тбилиси – горит склад шин
12:51 26.01.2024 (обновлено: 13:06 26.01.2024)
Что стало причиной возгорания, пока неизвестно
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Пожар возник на складе шин на улице Баланчина в столичном районе Глдани, на месте наблюдается сильное задымление, сообщает телеканал "Рустави 2".
На данный момент пожар уже локализован и продолжаются работы по его ликвидации, сообщает СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.
Что стало причиной возгорания на данный момент неизвестно. О жертвах происшествия не сообщалось.