https://sputnik-georgia.ru/20240126/premer-armenii-posetit-gruziyu-285908515.html

Премьер Армении посетит Грузию

Премьер Армении посетит Грузию

В рамках визита запланировано заседание грузино-армянской межправительственной экономической комисси 26.01.2024, Sputnik Грузия

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ираклий гарибашвили

никол пашинян

армения

грузино-армянские отношения

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу посетит Грузию с рабочим визитом и проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщили в пресс-службе администрации правительства. После встречи премьер-министров Грузии и Армении с глазу на глаз состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под их руководством. Кроме того, главы правительства сделают совместное заявление для СМИ.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, грузино-армянские отношения