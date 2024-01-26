https://sputnik-georgia.ru/20240126/premer-armenii-posetit-gruziyu-285908515.html
Премьер Армении посетит Грузию
Премьер Армении посетит Грузию
В рамках визита запланировано заседание грузино-армянской межправительственной экономической комисси 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T11:08+0400
2024-01-26T11:08+0400
2024-01-26T11:10+0400
грузия
политика
новости
ираклий гарибашвили
никол пашинян
армения
грузино-армянские отношения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1a/263902761_0:190:3060:1911_1920x0_80_0_0_ba6306e5c5c3bec2000563cd23819193.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу посетит Грузию с рабочим визитом и проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщили в пресс-службе администрации правительства. После встречи премьер-министров Грузии и Армении с глазу на глаз состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под их руководством. Кроме того, главы правительства сделают совместное заявление для СМИ.Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1a/263902761_172:235:2573:2036_1920x0_80_0_0_6a5231cf8be9ba77ccc8874525d02aa6.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, грузино-армянские отношения
грузия, политика, новости, ираклий гарибашвили, никол пашинян, армения, грузино-армянские отношения
Премьер Армении посетит Грузию
11:08 26.01.2024 (обновлено: 11:10 26.01.2024)
В рамках визита запланировано заседание грузино-армянской межправительственной экономической комисси
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в пятницу посетит Грузию с рабочим визитом и проведет встречу со своим грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили, сообщили в пресс-службе администрации правительства.
После встречи премьер-министров Грузии и Армении с глазу на глаз состоится заседание грузино-армянской межправительственной экономической комиссии под их руководством.
Кроме того, главы правительства сделают совместное заявление для СМИ.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны сотрудничают в сфере торговли, транспорта, энергетики и туризма.