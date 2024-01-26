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Провалившая ремонт проспекта в Тбилиси компания будет ремонтировать дорогу в регионе
Провалившая ремонт проспекта в Тбилиси компания будет ремонтировать дорогу в регионе
Выявление победителя тендера на ремонт дороги произошло до разрыва контракта компании с мэрией Тбилиси, заявили в департаменте автодорог 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Компания ООО R.T.D , провалившая выполнение работ по ремонту проспекта Церетели в Тбилиси, выиграла тендер на ремонт дороги Игоэти-Каспи-Ахалкалаки. Согласно данным департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии, выявление победителя тендера на ремонт дороги произошло до разрыва контракта компании с мэрией Тбилиси. Сам тендер объявили 9 ноября 2023 года, победителя выявили 22 декабря и уже 18 января 2024 года с компанией был оформлен контракт. Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси начались с 19 апреля 2023 года. Спустя десять месяцев 16 января мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам. Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси
грузия, новости, общество, департамент автомобильных дорог, тбилиси
Провалившая ремонт проспекта в Тбилиси компания будет ремонтировать дорогу в регионе
Выявление победителя тендера на ремонт дороги произошло до разрыва контракта компании с мэрией Тбилиси, заявили в департаменте автодорог
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Компания ООО R.T.D , провалившая выполнение работ по ремонту проспекта Церетели в Тбилиси, выиграла тендер на ремонт дороги Игоэти-Каспи-Ахалкалаки.
Согласно данным департамента автомобильных дорог Минрегионов Грузии, выявление победителя тендера на ремонт дороги произошло до разрыва контракта компании с мэрией Тбилиси.
Сам тендер объявили 9 ноября 2023 года, победителя выявили 22 декабря и уже 18 января 2024 года с компанией был оформлен контракт.
"Выявление победителя департаментом автомобильных дорог происходило в соответствие с законодательством и на то время не было причин дисквалификации или прекращения тендера. Также у департамента нет никаких законных оснований отказаться от оформления соглашения с компанией-победителем", – говорится в заявлении департамента.
Масштабные ремонтные работы на проспекте Акакия Церетели в Тбилиси начались с 19 апреля 2023 года.
Спустя десять месяцев 16 января мэрия Тбилиси расторгла договоры с компаниями, работающими над восстановлением проспекта, ООО R.T.D. и ООО Millennium Builders Group. Причина – плохое качество проводимых работ и несоответствие оговоренным срокам.
Мэрия обещает, несмотря на возникшие проблемы, восстановить автомобильное движение по проспекту в срок – к концу января.