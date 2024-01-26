https://sputnik-georgia.ru/20240126/sgb-ischet-khakerov-atakovavshikh-sayt-prezidenta-gruzii--285921350.html

СГБ ищет хакеров, атаковавших сайт президента Грузии

СГБ ищет хакеров, атаковавших сайт президента Грузии

СГБ проводит идентификацию виновных с целью последующего правового реагирования 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T21:09+0400

2024-01-26T21:09+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности начала изучение факта взлома официального сайта президента Грузии. Сайт президента в пятницу, 26 января, был несколько часов недоступен из-за кибератаки. По данным ведомства, в данный момент проводится проверка уязвимости страницы и идентификация виновных с целью последующего правового реагирования. В ведомстве не уточняют из какой страны была кибератака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, сгб, кибератаки, президент грузии