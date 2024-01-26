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СГБ ищет хакеров, атаковавших сайт президента Грузии
СГБ ищет хакеров, атаковавших сайт президента Грузии
СГБ проводит идентификацию виновных с целью последующего правового реагирования 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T21:09+0400
2024-01-26T21:09+0400
2024-01-26T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности начала изучение факта взлома официального сайта президента Грузии. Сайт президента в пятницу, 26 января, был несколько часов недоступен из-за кибератаки. По данным ведомства, в данный момент проводится проверка уязвимости страницы и идентификация виновных с целью последующего правового реагирования. В ведомстве не уточняют из какой страны была кибератака.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сгб, кибератаки, президент грузии
грузия, новости, происшествия, сгб, кибератаки, президент грузии
СГБ ищет хакеров, атаковавших сайт президента Грузии
СГБ проводит идентификацию виновных с целью последующего правового реагирования
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Служба государственной безопасности начала изучение факта взлома официального сайта президента Грузии.
Сайт президента в пятницу, 26 января, был несколько часов недоступен из-за кибератаки.
"Центр кибербезопасности оперативно-технического агентства СГБ Грузии смог выявить атаку в кратчайший срок. В результате ряда мероприятий неотложного реагирования, кибератака была пресечена, и страница президента работает в обычном режиме", – говорится в заявлении СГБ.
По данным ведомства, в данный момент проводится проверка уязвимости страницы и идентификация виновных с целью последующего правового реагирования.
В ведомстве не уточняют из какой страны была кибератака.