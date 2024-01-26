https://sputnik-georgia.ru/20240126/sotrudniki-ustroili-potasovku-v-zdanii-parlamenta-gruzii--285914713.html

Сотрудники устроили потасовку в здании парламента Грузии

Сотрудники устроили потасовку в здании парламента Грузии

ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Потасовка в здании парламента Грузии произошла между советником председателя главы законодательного органа Альбертом Брегвадзе и... 26.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Потасовка в здании парламента Грузии произошла между советником председателя главы законодательного органа Альбертом Брегвадзе и сотрудником аппарата правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Арчилом Горделадзе, кадры инцидента распространил "ТВ Привели".По данным телеканала, потасовку пытались разнять несколько человек, которым удалось на некоторое время успокоить мужчин. Позже инцидент продолжился уже во дворе.По предварительной информации, причиной драки стало словесное оскорбление.МВД и аппарат парламента не делали официальных комментариев по поводу инцидента.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, грузинская мечта - демократическая грузия, происшествия, парламент грузии