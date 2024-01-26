https://sputnik-georgia.ru/20240126/sud-oon-obyazal-izrail-prinyat-srochnye-mery-dlya-postupleniya-gumpomoschi-v-gazu-285918711.html

Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры для поступления гумпомощи в Газу

Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры для поступления гумпомощи в Газу

Суд также обязал Израиль обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении... 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T18:42+0400

2024-01-26T18:42+0400

2024-01-26T18:46+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа. Израиль пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой".Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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