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Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры для поступления гумпомощи в Газу
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры для поступления гумпомощи в Газу
Суд также обязал Израиль обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении... 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T18:42+0400
2024-01-26T18:42+0400
2024-01-26T18:46+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью.Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу. Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа. Израиль пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой".Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, израиль, юар, оон, обострение ситуации на ближнем востоке
новости, в мире, израиль, юар, оон, обострение ситуации на ближнем востоке
Суд ООН обязал Израиль принять срочные меры для поступления гумпомощи в Газу
18:42 26.01.2024 (обновлено: 18:46 26.01.2024)
Суд также обязал Израиль обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Международный суд ООН обязал Израиль принять срочные меры, чтобы обеспечить поступление в сектор Газа гуманитарной помощи, объявила на слушании в пятницу председатель суда Джоан Донохью.
Международный суд ООН в Гааге 11-12 января провел слушания по иску ЮАР против Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. ЮАР призвала суд обязать Израиль прекратить военную операцию в Газе, обеспечить доступ ее жителей к еде, воде и гуманитарной помощи и не препятствовать доступу международных миссий в Газу.
"Израиль должен принять меры, чтобы обеспечить в срочном порядке предоставление необходимых базовых услуг и гуманитарной помощи жителям сектора Газа", – заявила Донохью, оглашая временные меры, которые должен принять Израиль в рамках иска ЮАР по Конвенции о геноциде.
Суд также обязал Израиль принять эффективные меры, чтобы предотвратить уничтожение и обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий, описанных в Конвенции о геноциде, в отношении палестинского народа.
Израиль пытался доказать, что суду стоит отклонить запрос ЮАР о мерах против израильской стороны, в том числе о прекращении военной операции в секторе Газа. Так, израильская защита заявила, что с помощью военной операции в Газе страна стремится "не уничтожить палестинский народ, а защитить свой".
Кроме того, Израиль утверждает, что обеспечил поступление гуманитарной помощи в Газу, в том числе грузовиков с едой, и не вводил никаких ограничений на количество воды, которая может поступать в этот район.