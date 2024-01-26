https://sputnik-georgia.ru/20240126/tseny-na-novoe-zhile-v-tbilisi-prodolzhayut-rasti--novaya-statistika-285905347.html
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T09:01+0400
2024-01-26T09:01+0400
2024-01-26T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2023 года в Тбилиси вырос на 12,8%, при этом, по сравнению с третьим кварталом 2023 года, цены выросли на 2,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 39,8%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 2,5%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года – на 14,2%.Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 4,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года выросли на 8,6%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари, белого – 3 250, а зеленого – 3 667. В четвертом квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 595 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 882 лари, а зеленый каркас – 3 199 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
грузия, экономика, новости, тбилиси, недвижимость, недвижимость в тбилиси, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика
Средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2023 года в Тбилиси вырос на 12,8%, при этом, по сравнению с третьим кварталом 2023 года, цены выросли на 2,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".
Индекс цен на жилую недвижимость отражает динамику цен и охватывает новостройки и строящуюся недвижимость в Тбилиси.
По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 39,8%.
Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 2,5%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года – на 14,2%.
Цены на квартиры в новостройках Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
5 528
Ваке
4 900
Сабуртало
3 767
Крцаниси
3 577
Чугурети
3 480
Дидубе
3 375
Надзаладеви
3 361
Исани
3 273
Глдани
3 238
Самгори
3 065
Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 4,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года выросли на 8,6%.
Цены на новые дома в Тбилиси
Район
Средняя стоимость квадратного метра, лари
Мтацминда
4 424
Ваке
3 301
Сабуртало
2 982
Дидубе
2 966
Чугурети
2 814
Крцаниси
2 723
Исани
2 525
Надзаладеви
2 122
Самгори
2 117
Глдани
2 107
Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари, белого – 3 250, а зеленого – 3 667. В четвертом квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 595 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 882 лари, а зеленый каркас – 3 199 лари.
Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.
Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.
Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.