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Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Цены на новое жилье в Тбилиси продолжают расти – новая статистика

Средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T09:01+0400

2024-01-26T09:01+0400

2024-01-26T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Годовой индекс цен на новое жилье в четвертом квартале 2023 года в Тбилиси вырос на 12,8%, при этом, по сравнению с третьим кварталом 2023 года, цены выросли на 2,9%, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По сравнению со среднегодовым показателем 2020 года, индекс цен на новое жилье в четвертом квартале вырос на 39,8%.Согласно данным "Сакстата", цены на новые построенные квартиры в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 2,5%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года – на 14,2%.Цены на новые дома в Тбилиси в четвертом квартале, по сравнению с третьим кварталом этого года, выросли на 4,3%, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2022 года выросли на 8,6%.Согласно исследованию "Сакстата", средняя цена в четверотом квартале 2023 года за один квадратный метр черного каркаса в новостройках города составила 2 868 лари, белого – 3 250, а зеленого – 3 667. В четвертом квартале 2022 года цены были следующими: черный каркас – 2 595 лари за квадратный метр, белый каркас – 2 882 лари, а зеленый каркас – 3 199 лари.Текущий обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Индекс цен является важным индикатором макроэкономической и финансовой стабильности, им чаще всего пользуются Нацбанк Грузии и частные девелоперы.Он служит, с одной стороны, для оценки развития и рисков рынка недвижимости, а с другой – для установки и оценки связей рынка недвижимости и финансовой стабильности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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