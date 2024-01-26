https://sputnik-georgia.ru/20240126/turtsiya-vnov-uzhestochila-denezhno-kreditnuyu-politiku-285920518.html
Турция вновь ужесточила денежно-кредитную политику
Турция вновь ужесточила денежно-кредитную политику
Турецкий Центробанк ожидает, что к концу 2024 года учетная ставка снизится и составит 38,75% 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Центральный банк Турции вновь повысил учетную ставку с 42,5% до 45% на первом в этом году заседании комитета по финансовой политике, говорится в заявлении регулятора.Ранее ЦБ Турции повышал учетную ставку в декабре прошлого года с 40% до 42,5%. Турецкий Центробанк ожидает, что к концу 2024 года ставка снизится и составит 38,75%.Согласно статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. Власти Турции рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое – до 34%.Турецкая валюта 11 января обновила очередной исторический минимум – 30 лир за доллар.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, экономика, турция, инфляция
в мире, новости, экономика, турция, инфляция
Турция вновь ужесточила денежно-кредитную политику
Турецкий Центробанк ожидает, что к концу 2024 года учетная ставка снизится и составит 38,75%
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Центральный банк Турции вновь повысил учетную ставку с 42,5% до 45% на первом в этом году заседании комитета по финансовой политике, говорится в заявлении регулятора.
Ранее ЦБ Турции повышал учетную ставку в декабре прошлого года с 40% до 42,5%. Турецкий Центробанк ожидает, что к концу 2024 года ставка снизится и составит 38,75%.
Согласно статистике, инфляция в Турции по итогам декабря 2023 года составила 64,77% в годовом выражении. Власти Турции рассчитывают, что к концу 2024 года инфляция снизится почти вдвое – до 34%.
Турецкая валюта 11 января обновила очередной исторический минимум – 30 лир за доллар.