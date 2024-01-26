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Тысячи семей останутся без газа в Тбилиси
Тысячи семей останутся без газа в Тбилиси
Подача газа будет приостановлена в жилых домах, детскому саду, школе, храму 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T16:17+0400
2024-01-26T16:17+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Подача природного газа временно прекратится для 7,8 тысячи абонентов в районе Сабуртало в Тбилиси 28 января, сообщает пресс-служба газораспределительной компании Tbilisi Energy. Газ отключат в 10:00 в связи с ремонтными работами на газопроводе по заказу компании "Кортеби". Подача газа будет приостановлена в жилых домах, детскому саду №112, школе №162, храму Воздвижения креста, аптеке и другим коммерческим объектам. Восстановление газоснабжения начнется с 10:00 29 января и завершится к 22:00 того же дня. Tbilisi Energy приносит извинения горожанам за причиненные неудобства и просит не оставлять газовое оборудование без внимания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
грузия, новости, общество, тбилиси энерджи, газ
Тысячи семей останутся без газа в Тбилиси
16:17 26.01.2024 (обновлено: 16:32 26.01.2024)
Подача газа будет приостановлена в жилых домах, детскому саду, школе, храму
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Подача природного газа временно прекратится для 7,8 тысячи абонентов в районе Сабуртало в Тбилиси 28 января, сообщает пресс-служба газораспределительной компании Tbilisi Energy.
Газ отключат в 10:00 в связи с ремонтными работами на газопроводе по заказу компании "Кортеби".
Подача газа будет приостановлена в жилых домах, детскому саду №112, школе №162, храму Воздвижения креста, аптеке и другим коммерческим объектам.
Восстановление газоснабжения начнется с 10:00 29 января и завершится к 22:00 того же дня.
Tbilisi Energy приносит извинения горожанам за причиненные неудобства и просит не оставлять газовое оборудование без внимания.