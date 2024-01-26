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Тысячи жителей Тбилиси остались без газа на всю ночь
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа на всю ночь
Подача газа в районе нарушена, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T22:20+0400
2024-01-26T22:20+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Из-за нарушения правил безопасности часть жителей спального района Тбилиси Дигоми остались без газа на всю ночь, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. По данным компании, 3,8 тысячи абонентов в районе остались без газа, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода. Восстановление подачи газа начнется в 10:00 27 января. В Тбилиси все дома газифицированы и от газа зависит наличие отопления и горячей воды в квартирах домов, которые в стране устанавливаются индивидуально. Этой ночью температура воздуха в Тбилиси опуститься до 0 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, тбилиси энерджи
Тысячи жителей Тбилиси остались без газа на всю ночь
22:20 26.01.2024 (обновлено: 22:31 26.01.2024)
Подача газа в районе нарушена, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Из-за нарушения правил безопасности часть жителей спального района Тбилиси Дигоми остались без газа на всю ночь, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy.
По данным компании, 3,8 тысячи абонентов в районе остались без газа, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода.
Восстановление подачи газа начнется в 10:00 27 января.
В Тбилиси все дома газифицированы и от газа зависит наличие отопления и горячей воды в квартирах домов, которые в стране устанавливаются индивидуально. Этой ночью температура воздуха в Тбилиси опуститься до 0 градусов.