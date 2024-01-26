https://sputnik-georgia.ru/20240126/tysyachi-zhiteley-tbilisi-ostalis-bez-gaza-na-vsyu-noch-285924286.html

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа на всю ночь

Тысячи жителей Тбилиси остались без газа на всю ночь

Подача газа в районе нарушена, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода 26.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Из-за нарушения правил безопасности часть жителей спального района Тбилиси Дигоми остались без газа на всю ночь, сообщает газораспределительная компания Tbilisi Energy. По данным компании, 3,8 тысячи абонентов в районе остались без газа, так как по неосторожности третьего лица в газопровод попала вода. Восстановление подачи газа начнется в 10:00 27 января. В Тбилиси все дома газифицированы и от газа зависит наличие отопления и горячей воды в квартирах домов, которые в стране устанавливаются индивидуально. Этой ночью температура воздуха в Тбилиси опуститься до 0 градусов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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