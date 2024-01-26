Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240126/ubiystvo-v-tsentre-tbilisi--politsiya-zaderzhala-18-letnego-obvinyaemogo-285912021.html
Убийство в центре Тбилиси – полиция задержала 18-летнего обвиняемого
Убийство в центре Тбилиси – полиция задержала 18-летнего обвиняемого
Предполагаемый преступник был задержан по горячим следам 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T14:47+0400
2024-01-26T14:47+0400
происшествия
грузия
новости
тбилиси
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479513_0:10:3032:1716_1920x0_80_0_0_1c46797d7d707f62cf432cc1e0bc3ef7.jpg
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли факт умышленного убийства 20-летнего Никиты Агиева – задержан 18-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Случай произошел 25 января на площади Орбелиани в центре Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый нанес смертельные ранения Агиеву с применением холодного оружия, после чего скрылся с места происшествия. В результате следственных действий полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления. Расследование ведется по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/18/284479513_343:0:3032:2017_1920x0_80_0_0_ecf22eeea45393c688ead4981053b189.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии
происшествия, грузия, новости, тбилиси, преступность в грузии

Убийство в центре Тбилиси – полиция задержала 18-летнего обвиняемого

14:47 26.01.2024
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Предполагаемый преступник был задержан по горячим следам
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли факт умышленного убийства 20-летнего Никиты Агиева – задержан 18-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии.
Случай произошел 25 января на площади Орбелиани в центре Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый нанес смертельные ранения Агиеву с применением холодного оружия, после чего скрылся с места происшествия.
В результате следственных действий полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления.
Расследование ведется по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0