https://sputnik-georgia.ru/20240126/ubiystvo-v-tsentre-tbilisi--politsiya-zaderzhala-18-letnego-obvinyaemogo-285912021.html

Убийство в центре Тбилиси – полиция задержала 18-летнего обвиняемого

Убийство в центре Тбилиси – полиция задержала 18-летнего обвиняемого

Предполагаемый преступник был задержан по горячим следам 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T14:47+0400

2024-01-26T14:47+0400

2024-01-26T14:47+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Грузинские полицейские раскрыли факт умышленного убийства 20-летнего Никиты Агиева – задержан 18-летний мужчина, говорится в сообщении на сайте МВД Грузии. Случай произошел 25 января на площади Орбелиани в центре Тбилиси. По данным следствия, обвиняемый нанес смертельные ранения Агиеву с применением холодного оружия, после чего скрылся с места происшествия. В результате следственных действий полиция задержала обвиняемого через несколько часов после совершения преступления. Расследование ведется по факту умышленного убийства. Задержанному грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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