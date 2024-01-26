https://sputnik-georgia.ru/20240126/v-yanvare-ot-virusa-grippa-v-gruzii-skonchalis-tri-cheloveka-285916785.html

В январе от вируса гриппа в Грузии скончались три человека

В январе от вируса гриппа в Грузии скончались три человека

Специалист призвал жителей страны вакцинироваться против сезонных вирусов 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T17:54+0400

2024-01-26T17:54+0400

2024-01-26T17:54+0400

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жертвами вируса гриппа в Грузии в январе 2024 года стали три человека, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе, отметив важность вакцинации против сезонных вирусов.На данный момент в Грузии бушует вирус гриппа – порядка 43% случаев вирусных заболеваний.Главный инфекционист страны отметил, что государство завезло 200 тысяч доз вакцины против гриппа и люди могут прививаться. Запасы еще есть. Церцвадзе отметил, что большая часть пациентов с респираторными заболеваниями с самого начала начинают принимать антибиотики, что категорически неприемлемо. Антибиотики нужно принимать тогда, когда вирус осложняется бактериальной инфекцией. По словам специалистов, пик заболеваемости вирусом гриппа продлится в Грузии до конца января. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Взрослые обязательно должны обратиться к врачу, если высокая температура длится в течение трех дней. Если есть гнойный кашель или в кашле появляются ниточки с кровью, есть признаки воспаления легких, ухудшения дыхания или посинение губ, то такой пациент обязательно должен обратиться к врачу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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