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В январе от вируса гриппа в Грузии скончались три человека
В январе от вируса гриппа в Грузии скончались три человека
Специалист призвал жителей страны вакцинироваться против сезонных вирусов 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T17:54+0400
2024-01-26T17:54+0400
2024-01-26T17:54+0400
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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жертвами вируса гриппа в Грузии в январе 2024 года стали три человека, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе, отметив важность вакцинации против сезонных вирусов.На данный момент в Грузии бушует вирус гриппа – порядка 43% случаев вирусных заболеваний.Главный инфекционист страны отметил, что государство завезло 200 тысяч доз вакцины против гриппа и люди могут прививаться. Запасы еще есть. Церцвадзе отметил, что большая часть пациентов с респираторными заболеваниями с самого начала начинают принимать антибиотики, что категорически неприемлемо. Антибиотики нужно принимать тогда, когда вирус осложняется бактериальной инфекцией. По словам специалистов, пик заболеваемости вирусом гриппа продлится в Грузии до конца января. Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях. Взрослые обязательно должны обратиться к врачу, если высокая температура длится в течение трех дней. Если есть гнойный кашель или в кашле появляются ниточки с кровью, есть признаки воспаления легких, ухудшения дыхания или посинение губ, то такой пациент обязательно должен обратиться к врачу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, общество, сша, тенгиз церцвадзе
новости, грузия, общество, сша, тенгиз церцвадзе
В январе от вируса гриппа в Грузии скончались три человека
Специалист призвал жителей страны вакцинироваться против сезонных вирусов
ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Жертвами вируса гриппа в Грузии в январе 2024 года стали три человека, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе, отметив важность вакцинации против сезонных вирусов.
На данный момент в Грузии бушует вирус гриппа – порядка 43% случаев вирусных заболеваний.
"У нас было три подтвержденных случая смерти от гриппа. Для примера скажу, что в США на прошлой неделе было зафиксировано 569 случаев, а на этой неделе – 271. В той же Америки от коронавируса умерли 410 человек. В Грузии не зафиксированы случаи смерти от коронавируса", – заявил Церцвадзе в эфире "Палитраньюс".
Главный инфекционист страны отметил, что государство завезло 200 тысяч доз вакцины против гриппа и люди могут прививаться. Запасы еще есть.
Церцвадзе отметил, что большая часть пациентов с респираторными заболеваниями с самого начала начинают принимать антибиотики, что категорически неприемлемо. Антибиотики нужно принимать тогда, когда вирус осложняется бактериальной инфекцией.
По словам специалистов, пик заболеваемости вирусом гриппа продлится в Грузии до конца января.
Главные рекомендации при заболевании – контроль температуры тела, употребление жидкости в большом количестве и обращение к врачу при осложнениях.
Взрослые обязательно должны обратиться к врачу, если высокая температура длится в течение трех дней. Если есть гнойный кашель или в кашле появляются ниточки с кровью, есть признаки воспаления легких, ухудшения дыхания или посинение губ, то такой пациент обязательно должен обратиться к врачу.