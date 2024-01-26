https://sputnik-georgia.ru/20240126/verkhniy-lars-segodnya-otkryto-dvizhenie-dlya-bolshegruzov-285918522.html

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Верхний Ларс сегодня: открыто движение для большегрузов

Сегодня утром движение было ограничено из-за метели и плохой видимости 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T18:18+0400

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грузия

новости

общество

верхний ларс

гудаури

департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 26 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией (ТПП "Верхний Ларс") восстановлено для автомобилей с прицепами и полуприцепами после проведения очистительных работ, говорится в сообщении Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничения были введены утром 26 января на участке Гудаури (Поста) - Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс из-за метели и плохой видимости. Движение для других видов транспорта свободно.Движение на участках Млета-Гудаури и Гудаури (Поста) - Коби осуществляется в безостановочном режиме, на участке Гудаури (Поста)-Коби – только через лавинозащитные тоннели.Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают более 1700 грузовиков >>Движение прицепов, полуприцепов и транспорта категории M3 более чем с 22 посадочными местами (не считая водительского) будет осуществляться в одностороннем порядке в тоннелях.Движение в указанном режиме осуществляется под непосредственным контролем патрульной полиции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

верхний ларс

гудаури

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грузия, новости, общество, верхний ларс, гудаури, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге