https://sputnik-georgia.ru/20240126/videomost-eskalatsiya-na-blizhnem-vostoke--vliyanie-na-strany-yuzhnogo-kavkaza-285896294.html

Видеомост: Эскалация на Ближнем Востоке – влияние на страны Южного Кавказа

Видеомост: Эскалация на Ближнем Востоке – влияние на страны Южного Кавказа

Видеомост Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа" состоится в Мультимедийном пресс-центре РИА Новости в... 26.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-26T12:00+0400

2024-01-26T12:00+0400

2024-01-26T12:00+0400

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На Ближнем Востоке неспокойно. Опасность большой войны нависла над регионом. И на этом фоне кто-то усиленно провоцирует Иран – одна провокация следует за другой. Кто и зачем усиленно провоцирует Иран? Говорит ли напряженная обстановка на Ближнем Востоке об опасности большой войны? Как будут разворачиваться события в регионе, и какое влияние они окажут на страны Южного Кавказа?На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит:Участник в Москве:– востоковед, политолог-иранист Каринэ ГЕВОРГЯН.В Ереване и Тбилиси: представители СМИ.

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