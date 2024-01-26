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Видеомост: Эскалация на Ближнем Востоке – влияние на страны Южного Кавказа
Видеомост: Эскалация на Ближнем Востоке – влияние на страны Южного Кавказа
Видеомост Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа" состоится в Мультимедийном пресс-центре РИА Новости в... 26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T12:00+0400
2024-01-26T12:00+0400
2024-01-26T12:00+0400
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На Ближнем Востоке неспокойно. Опасность большой войны нависла над регионом. И на этом фоне кто-то усиленно провоцирует Иран – одна провокация следует за другой. Кто и зачем усиленно провоцирует Иран? Говорит ли напряженная обстановка на Ближнем Востоке об опасности большой войны? Как будут разворачиваться события в регионе, и какое влияние они окажут на страны Южного Кавказа?На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит:Участник в Москве:– востоковед, политолог-иранист Каринэ ГЕВОРГЯН.В Ереване и Тбилиси: представители СМИ.
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грузия, новости, ближний восток, ереван, тбилиси, анонсы
грузия, новости, ближний восток, ереван, тбилиси, анонсы
Видеомост: Эскалация на Ближнем Востоке – влияние на страны Южного Кавказа
Видеомост Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа" состоится в Мультимедийном пресс-центре РИА Новости в пятницу, 26 января, в 14:00 по тбилисскому времени
На Ближнем Востоке неспокойно. Опасность большой войны нависла над регионом. И на этом фоне кто-то усиленно провоцирует Иран – одна провокация следует за другой.
Кто и зачем усиленно провоцирует Иран? Говорит ли напряженная обстановка на Ближнем Востоке об опасности большой войны? Как будут разворачиваться события в регионе, и какое влияние они окажут на страны Южного Кавказа?
На эти и другие актуальные вопросы в ходе видеомоста ответит:
Участник в Москве:
– востоковед, политолог-иранист Каринэ ГЕВОРГЯН.
В Ереване и Тбилиси: представители СМИ.