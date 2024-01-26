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https://sputnik-georgia.ru/20240126/vy-planiruete-uchastvovat-v-golosovanii-na-parlamentskikh-vyborakh-2024-goda-v-gruzii-285909484.html
Вы планируете голосовать на парламентских выборах 2024 года в Грузии?
Вы планируете голосовать на парламентских выборах 2024 года в Грузии?
26.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-26T12:12+0400
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грузия, политика, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , опросы
грузия, политика, опрос на сайте, опрос sputnik грузия, парламентские выборы в грузии 2024 , опросы

Вы планируете голосовать на парламентских выборах 2024 года в Грузии?

12:12 26.01.2024
© photo: Sputnik / StringerМестные выборы в Грузии 2 октября - избирательная урна с бюллетенями для голосования
Местные выборы в Грузии 2 октября - избирательная урна с бюллетенями для голосования - Sputnik Грузия, 1920, 26.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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