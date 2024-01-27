https://sputnik-georgia.ru/20240127/285925790.html

Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку

Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку

Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на... 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T11:40+0400

2024-01-27T11:40+0400

2024-01-27T11:40+0400

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обострение ситуации вокруг украины

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Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир. Об этом пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости.За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что "Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней".На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: "Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите".К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО, ЕС и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.Да, несмотря на обещание Брюсселя поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.До определенного времени в западных политических, промышленных и финансовых элитах не было устойчивого консенсуса по поводу перевода стран НАТО и ЕС на военные рельсы — многие надеялись, что конфликт закончится достаточно быстро (в ту или иную сторону), и не видели смысла масштабно "инвестировать в войну", если нет гарантированного долговременного спроса и соответствующего выхлопа.Но, похоже, заржавевшие шестеренки сдвинулись в противоположную сторону. Запад — это всегда про деньги, но если деньги говорят свое веское слово, то процесс идет очень быстро.Оракулом явился директор по инвестициям Goldman Sachs Ашиш Шах, который недавно написал в специальном докладе: "Угрозы национальной безопасности (странам НАТО) увеличиваются и усложняются. Компании, инвестирующие в оборонку, будут чувствовать себя прекрасно". Это значит, что западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.Одновременно с этим новости пошли косяком:США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.Серьезность и масштаб этого разворота хорошо иллюстрируют слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра: "Мы переходим от экономической модели Just in time к модели пикового спроса. Западные лидеры должны сделать так, чтобы поняли все, насколько это срочно".Для нас это означает одно: до момента, когда объединенные военные возможности Запада по снабжению одними снарядами Украины сравняются и превысят наши нынешние показатели, остается совсем мало времени: от года до двух максимум.Что делать нам?Поменьше читать западные СМИ, где мы уже победили, и работать в несколько раз больше и лучше, чтобы Запад не смог нас догнать никогда.Мы это можем и хотим — а значит, мы победим не в заголовках западных газет, а на поле боя.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, россия, политика, украина, европа, франция, нато, the new york times, обострение ситуации вокруг украины