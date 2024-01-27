Запад хочет заманить Россию в снарядную ловушку
© photo: Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий гвардейского мотострелкового полка ЦВО
© photo: Sputnik / Станислав Красильников/
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Российские СМИ с глубоким удовлетворением процитировали вчерашнюю публикацию в американском издании Politico с заголовком "Европе потребуется десять лет на восстановление оборонного комплекса"
Картинно плача в подушку, авторы подводят испуганных европейских и американских читателей к выводу, что Европа оказалась не готова к большой конвенциональной войне: оставшиеся военные заводы не способны резко нарастить производство артиллерийских снарядов, которые жизненно необходимы Украине сейчас и самой Европе потом (на случай неизбежного нападения Путина), то есть все плохо, и русские с их мощным ВПК на глазах побеждают свободный мир. Об этом пишет Кирилл Стрельников в материале для РИА Новости.
За несколько дней до этого с таким же смаком в российской блогосфере и СМИ обсуждалось заявление главы комиссии сената Франции по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрика Перрена, который рвал на себе волосы и ужасался по поводу того, что "Франция производит за год столько снарядов натовского калибра 155 миллиметров, сколько Украина тратит в течение нескольких дней".
И конечно, приятно взволнованная российская аудитория не обошла вниманием слова Зеленского в Давосе, где он погрузил в сумрачные думы респектабельную публику своим откровением, согласно которому "в мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российскими войсками".
На душу также освежающе и успокоительно легли недавние истеричные заголовки из западных изданий, с которыми мы привычно сверяем свою картину мира:
The Wall Street Journal: "Нехватка боеприпасов вынудила ВСУ снизить темп стрельбы на 90%";
The New York Times: "ВСУ начнут оставлять города, если Вашингтон не даст денег и снарядов", "Сократившийся за 30 лет атрофии военный сектор Европы, возможно, просто не сможет нарастить производство достаточно быстро, чтобы достичь цели (снабжение ВСУ снарядами)";
Onet (Польша): "Россияне сегодня производят около 160 тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Для сравнения: американцы обещают достичь уровня 100 тысяч боеприпасов в месяц лишь в 2025 году";
Politico: "Наращивание военного потенциала Европы: больше разговоров, чем действий";
ABC: "Поставки снарядов на Украину США сократили "более чем на 30%";
The Spectator: "Европа не сможет выполнить план по наращиванию военной мощи".
С учетом позитивных новостей с фронта у обывателя вполне может создаться впечатление, что ненавистный Запад уже лежит на спинке и беспомощно дрыгает ножками, войска киевского режима скоро будут заряжать в пушки валенки и чуть ли не завтра Байден приведет Зеленского в Кремль на поводке и скажет: "Мы истощены, а вы победили. Делайте с ним что хотите".
К сожалению для всех нас, этот радужный сценарий может состояться только в воображении.
Да, даже по признанию официальных инстанций на Западе, на данный момент Россия превосходит НАТО, ЕС и Украину по производству артиллерийских снарядов в несколько раз. По некоторым данным, в том числе из западных источников, сейчас российские войска выпускают по врагу порядка 10-11 тысяч снарядов в день, в то время как ВСУ — около двух тысяч.
Да, несмотря на обещание Брюсселя поставить на Украину к марту сего года миллион снарядов, ЕС осилил только 300 тысяч.
Но дело в том, что, если мы будем пребывать в победной эйфории и не станем предпринимать масштабных мер прямо здесь и сейчас, это преимущество достаточно скоро сойдет на нет со всеми вытекающими последствиями.
Надо понимать, что коллективный Запад (как и мы) воспринял конфликт на Украине как экзистенциальный, то есть грозящий всему старому мировому порядку, — это так и есть. Поэтому Запад поставил на нанесение поражения России все, и с каждым днем его милитаризация будет нарастать ускоряющимися темпами.
До определенного времени в западных политических, промышленных и финансовых элитах не было устойчивого консенсуса по поводу перевода стран НАТО и ЕС на военные рельсы — многие надеялись, что конфликт закончится достаточно быстро (в ту или иную сторону), и не видели смысла масштабно "инвестировать в войну", если нет гарантированного долговременного спроса и соответствующего выхлопа.
Но, похоже, заржавевшие шестеренки сдвинулись в противоположную сторону. Запад — это всегда про деньги, но если деньги говорят свое веское слово, то процесс идет очень быстро.
Оракулом явился директор по инвестициям Goldman Sachs Ашиш Шах, который недавно написал в специальном докладе: "Угрозы национальной безопасности (странам НАТО) увеличиваются и усложняются. Компании, инвестирующие в оборонку, будут чувствовать себя прекрасно". Это значит, что западный ВПК включился в большую игру — и включился по полной и надолго.
Одновременно с этим новости пошли косяком:
Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон сообщил, что ЕС сможет произвести для поставок Киеву до 1,4 миллиона снарядов уже к концу 2024 года и что Евросоюз способен сравняться с Россией в производстве снарядов в срок от полутора до двух лет.
Еврокомиссия опубликовала план по переходу на военную экономику и развитию оружейной промышленности в Европе, а для поставок 155-миллиметровых снарядов разработана двухлетняя ускоренная программа.
В Болгарии и Чехии разворачиваются новые производства снарядов.
Швеция объявила о планах увеличить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов втрое.
Великобритания намерена увеличить производство артиллерийских снарядов в восемь раз.
Франция увеличит производство снарядов в три раза.
США ускоренно инвестируют в размещение масштабных заказов на снаряды внутри страны и за рубежом, строят новые оружейные заводы и планируют увеличить производство 155-миллиметровых снарядов в месяц с 14 тысяч в 2022 году до 85 тысяч к 2028 году.
Серьезность и масштаб этого разворота хорошо иллюстрируют слова главы военного комитета НАТО Роба Бауэра: "Мы переходим от экономической модели Just in time к модели пикового спроса. Западные лидеры должны сделать так, чтобы поняли все, насколько это срочно".
Для нас это означает одно: до момента, когда объединенные военные возможности Запада по снабжению одними снарядами Украины сравняются и превысят наши нынешние показатели, остается совсем мало времени: от года до двух максимум.
Что делать нам?
Поменьше читать западные СМИ, где мы уже победили, и работать в несколько раз больше и лучше, чтобы Запад не смог нас догнать никогда.
Мы это можем и хотим — а значит, мы победим не в заголовках западных газет, а на поле боя.
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