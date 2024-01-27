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Бориса Акунина* объявили в розыск в России

Бориса Акунина* объявили в розыск в России

Уголовная статья, по которой Бориса Акунина* привлекают к ответственности, не уточняется 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T12:14+0400

2024-01-27T12:14+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Российского писателя грузинского происхождения Бориса Акунина* объявили в розыск, следует из базы МВД России.Однако уголовная статья, по которой его привлекают к ответственности, не уточняется.Акунин эмигрировал из России и не раз высказывался против проведения спецоперации на Украине. Он также призывал создать "программу помощи релокации дезертирам из российской армии".В декабре прошлого года Росфинмониторинг включил писателя в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет возбудил против него уголовное дело за фейки о российских вооруженных силах и публичное оправдание терроризма.В январе Минюст внес Акунина в реестр иностранных агентов. Многие отечественные издательства приостановили выход его книг в печать.Григорий Шалвович Чхартишвили* родился 20 мая 1956 года в Зестафони (регион Имерети), в семье офицера-артиллериста Шалвы Чхартишвили и учительницы русского языка и литературы Берты Бразинской. В 1958 году семья переехала в Москву.В 1998 году Чхартишвили* начал писать художественную прозу под псевдонимом Борис Акунин*. Рассуждая об этимологии псевдонима, писали, что фамилия Акунин, несмотря на славянское звучание, имеет японские корни (два иероглифа – "аку" и "нин", которые можно перевести как "злой человек", "злой дух", "разбойник", "человек, не соблюдающий законов").Чхартишвили-Акунин* стал популярным в начале 2000-х годов благодаря серии детективных романов про Эраста Фандорина ("Азазель", "Турецкий гамбит", "Смерть Ахиллеса", "Статский советник", "Особые поручения", "Левиафан", "Коронация"). Произведения фандоринской серии переведены на более чем 30 языков и были неоднократно экранизированы.Чхартишвили* – лауреат многочисленных профессиональных наград. Писатель женат, детей нет. * Признан иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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