https://sputnik-georgia.ru/20240127/byvshie-vysokopostavlennye-politseyskie-v-tbilisi-obvinyayutsya-v-korruptsii--chto-proizoshlo-285931282.html

Бывшие высокопоставленные полицейские в Тбилиси обвиняются в коррупции – что произошло

Бывшие высокопоставленные полицейские в Тбилиси обвиняются в коррупции – что произошло

Потерпевшего безосновательно обвинили в наркопреступлении и после, угрожая арестом, получили от него взятку в 3,5 тысячи долларов 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T18:09+0400

2024-01-27T18:09+0400

2024-01-27T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения бывшему начальнику полиции пригорода Тбилиси Цхнети Дмитрию Квачрелишвили и его заместителю Амирану Начкебия, обвиняемым в превышении полномочий, вымогательстве взятки, а также в мошенничестве, сообщает телеканал "Формула".При избрании меры пресечения суд полностью удовлетворил ходатайство прокуратуры, тогда как адвокаты требовали отпустить бывших полицейских под залог. Следствие установило, что глава районного отделения полиции Цхнети безосновательно обвинил гражданина в наркопреступлении и после, угрожая арестом, получил от него в качестве взятки 3,5 тысячи долларов. Позже, по версии следствия, к тому человеку пришел домой уже заместитель главы районного отделения полиции, провел незаконный обыск и якобы как улики забрал личные ценные вещи хозяина. Теперь Квачрелишвили грозит от 11 до 15 лет лишения свободы в случае подтверждения вины в превышении служебных полномочий и вымогательстве взятки. Такой же срок ждет Начкебия, если подтвердится вина последнего в мошенничестве и превышении служебных полномочий.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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