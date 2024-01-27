https://sputnik-georgia.ru/20240127/lukashenko-o-novoy-opasnosti-s-zapada-i-kritike-tekh-kto-sudit-proshloe---video-285934704.html

Лукашенко о новой опасности с Запада и критике тех, кто судит прошлое – видео

Лукашенко о новой опасности с Запада и критике тех, кто судит прошлое – видео

Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на праздничном концерте, посвященном 80-летию снятия блокады... 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T21:31+0400

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Александр Лукашенко на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда предупредил о новой опасности с Запада, который "точит мечи" у границ Беларуси и России."Наши "мерзкие", которые не видели войны, говорят "не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить". Эти сволочи из прошлого пытаются смотреть в настоящий день", – заявил Александр Лукашенко.

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