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Лукашенко о новой опасности с Запада и критике тех, кто судит прошлое – видео
Лукашенко о новой опасности с Запада и критике тех, кто судит прошлое – видео
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на праздничном концерте, посвященном 80-летию снятия блокады... 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T21:31+0400
2024-01-27T21:31+0400
2024-01-27T21:37+0400
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Александр Лукашенко на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда предупредил о новой опасности с Запада, который "точит мечи" у границ Беларуси и России."Наши "мерзкие", которые не видели войны, говорят "не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить". Эти сволочи из прошлого пытаются смотреть в настоящий день", – заявил Александр Лукашенко.
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видео, мультимедиа, александр лукашенко, россия, беларусь, видео
видео, мультимедиа, александр лукашенко, россия, беларусь, видео
Лукашенко о новой опасности с Запада и критике тех, кто судит прошлое – видео
21:31 27.01.2024 (обновлено: 21:37 27.01.2024)
Президент Беларуси Александр Лукашенко выступил вместе с президентом РФ Владимиром Путиным на праздничном концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда во время ВОВ
Александр Лукашенко на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда предупредил о новой опасности с Запада, который "точит мечи" у границ Беларуси и России.
"Наши "мерзкие", которые не видели войны, говорят "не надо было защищать Ленинград, надо было его оставить". Эти сволочи из прошлого пытаются смотреть в настоящий день", – заявил Александр Лукашенко.