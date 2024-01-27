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https://sputnik-georgia.ru/20240127/minuta-molchaniya-na-kontserte-posvyaschennom-snyatiyu-blokady-leningrada-285935366.html
Минута молчания на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда
Минута молчания на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда
Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда. 27.01.2024, Sputnik Грузия
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Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, санкт-петербург, вов, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, санкт-петербург, вов, видео

Минута молчания на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда

21:41 27.01.2024
© video: Sputnik
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Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда.
Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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