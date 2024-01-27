https://sputnik-georgia.ru/20240127/minuta-molchaniya-na-kontserte-posvyaschennom-snyatiyu-blokady-leningrada-285935366.html

Минута молчания на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда

Минута молчания на концерте, посвященном снятию блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин объявил минуту молчания на концерте, посвященном 80-летию снятия блокады Ленинграда. 27.01.2024, Sputnik Грузия

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Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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