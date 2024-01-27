https://sputnik-georgia.ru/20240127/opyt-kholokosta-napominaet-nam-o-nedopustimosti-povtoreniya-oshibok--premer-ministra-gruzii-285929855.html
Опыт Холокоста напоминает нам о недопустимости повторения ошибок – премьер министра Грузии
Опыт Холокоста напоминает нам о недопустимости повторения ошибок – премьер министра Грузии
Холокост величайшая трагедия в истории человечества, отметил премьер Грузии 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T14:07+0400
2024-01-27T14:07+0400
2024-01-27T14:09+0400
новости
грузия
политика
германия
тбилиси
ираклий гарибашвили
израиль
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/61/246036113_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_2d5ff2b650295ec0cb9fdd0d80d4de90.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Опыт Холокоста будет постоянно напоминать об ответственности власти любой страны противостоять проявлениям ненависти, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети. Холокост - преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.Глава правительства назвал Холокост величайшей трагедией в истории человечества.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным в 1941-1945 годах в этом лагере умертвили около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона евреев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
германия
тбилиси
израиль
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24603/61/246036113_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ac306035e1486670c991384cca189a35.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, политика, германия, тбилиси, ираклий гарибашвили, израиль, оон
новости, грузия, политика, германия, тбилиси, ираклий гарибашвили, израиль, оон
Опыт Холокоста напоминает нам о недопустимости повторения ошибок – премьер министра Грузии
14:07 27.01.2024 (обновлено: 14:09 27.01.2024)
Холокост величайшая трагедия в истории человечества, отметил премьер Грузии
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Опыт Холокоста будет постоянно напоминать об ответственности власти любой страны противостоять проявлениям ненависти, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети.
Холокост - преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.
"Опыт Холокоста будет постоянно напоминать нам об ответственности мирового сообщества, любого власти и каждого из нас противостоять всем проявлениям ненависти и нетерпимости, вместе строить вселенную мира, взаимопонимания и сочувствия", — написал Гарибашвили.
Глава правительства назвал Холокост величайшей трагедией в истории человечества.
"Мы еще раз отдаем дань памяти миллионам невинных людей, ставшими жертвами невиданной жестокости, и подтверждаем особое почтение тем, кто чудом остался жив", - написал премьер.
Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.
Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным в 1941-1945 годах в этом лагере умертвили около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона евреев.