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Опыт Холокоста напоминает нам о недопустимости повторения ошибок – премьер министра Грузии

Опыт Холокоста напоминает нам о недопустимости повторения ошибок – премьер министра Грузии

Холокост величайшая трагедия в истории человечества, отметил премьер Грузии 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T14:07+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Опыт Холокоста будет постоянно напоминать об ответственности власти любой страны противостоять проявлениям ненависти, написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на своей странице в соцсети. Холокост - преследование и массовое уничтожение нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии.Глава правительства назвал Холокост величайшей трагедией в истории человечества.Международный день памяти жертв Холокоста отмечается 27 января. Этот день установлен Генеральной Ассамблеей ООН 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами — еще более 90 государств.Дата 27 января была выбрана не случайно. В этот день советские войска освободили концентрационный лагерь Освенцим, который называли "лагерем смерти". По официальным данным в 1941-1945 годах в этом лагере умертвили около 1,4 млн человек, из них более 1 миллиона евреев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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