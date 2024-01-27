https://sputnik-georgia.ru/20240127/podrostok-iznasilovan-na-vostoke-gruzii---detali-dela-285929181.html

Подростка изнасиловали на востоке Грузии – детали дела

Подростка изнасиловали на востоке Грузии – детали дела

Жертвой 50-летнего мужчины стал 16-летний подросток 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T13:01+0400

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2024-01-27T13:28+0400

происшествия

грузия

новости

хашурский район

шида картли

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Полиция задержала жителя Хашурского района (регион Шида Картли) по обвинению в изнасиловании подростка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, жертва – 16-летний мальчик, задержанный – 50-летний мужчина. Другие детали не сообщаются, исходя из интересов жертвы. Уголовное дело расследуется по статье "Изнасилование". Мужчина ждет предъявления обвинения, после чего суд определит ему меру пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

хашурский район

шида картли

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происшествия, грузия, новости, хашурский район, шида картли