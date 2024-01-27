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https://sputnik-georgia.ru/20240127/podrostok-iznasilovan-na-vostoke-gruzii---detali-dela-285929181.html
Подростка изнасиловали на востоке Грузии – детали дела
Подростка изнасиловали на востоке Грузии – детали дела
Жертвой 50-летнего мужчины стал 16-летний подросток 27.01.2024, Sputnik Грузия
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происшествия
грузия
новости
хашурский район
шида картли
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Полиция задержала жителя Хашурского района (регион Шида Картли) по обвинению в изнасиловании подростка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели". По данным телеканала, жертва – 16-летний мальчик, задержанный – 50-летний мужчина. Другие детали не сообщаются, исходя из интересов жертвы. Уголовное дело расследуется по статье "Изнасилование". Мужчина ждет предъявления обвинения, после чего суд определит ему меру пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
хашурский район
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происшествия, грузия, новости, хашурский район, шида картли
происшествия, грузия, новости, хашурский район, шида картли

Подростка изнасиловали на востоке Грузии – детали дела

13:01 27.01.2024 (обновлено: 13:28 27.01.2024)
© photo: Sputnik / StringerПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 27.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Жертвой 50-летнего мужчины стал 16-летний подросток
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Полиция задержала жителя Хашурского района (регион Шида Картли) по обвинению в изнасиловании подростка, сообщает телеканал "ТВ Пирвели".
По данным телеканала, жертва – 16-летний мальчик, задержанный – 50-летний мужчина.
Другие детали не сообщаются, исходя из интересов жертвы.
Уголовное дело расследуется по статье "Изнасилование". Мужчина ждет предъявления обвинения, после чего суд определит ему меру пресечения.
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