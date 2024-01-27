https://sputnik-georgia.ru/20240127/putin-na-kontserte-v-chest-80-letiya-snyatiya-blokady-leningrada---video-285934415.html
Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео
Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео
Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите прямую трансляцию праздничного концерта 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T21:06+0400
2024-01-27T21:06+0400
2024-01-27T21:36+0400
видео
мультимедиа
россия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1b/285934247_35:0:2588:1436_1920x0_80_0_0_1dd1b6a6ce02bc5cb99106199fbc183c.png
Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1b/285934247_354:0:2269:1436_1920x0_80_0_0_77f9a696798cb9e1210a161f0abe304f.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео
21:06 27.01.2024 (обновлено: 21:36 27.01.2024)
Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите прямую трансляцию праздничного концерта
Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.