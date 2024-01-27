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https://sputnik-georgia.ru/20240127/putin-na-kontserte-v-chest-80-letiya-snyatiya-blokady-leningrada---video-285934415.html
Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео
Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео
Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите прямую трансляцию праздничного концерта 27.01.2024, Sputnik Грузия
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Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео
видео, мультимедиа, россия, владимир путин, видео

Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео

21:06 27.01.2024 (обновлено: 21:36 27.01.2024)
© video: Sputnik
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Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите прямую трансляцию праздничного концерта
Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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