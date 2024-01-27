https://sputnik-georgia.ru/20240127/putin-na-kontserte-v-chest-80-letiya-snyatiya-blokady-leningrada---video-285934415.html

Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео

Путин на концерте в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда – видео

Сегодня, 27 января 2024 года, исполнилось 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Смотрите прямую трансляцию праздничного концерта 27.01.2024, Sputnik Грузия

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Перед собравшимися выступил президент России Владимир Путин. На концерте присутствовали участники блокады Ленинграда, ветераны ВОВ. Вместе с Владимиром Путиным перед собравшимися выступил президент Беларуси Александр Лукашенко.

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