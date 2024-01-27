https://sputnik-georgia.ru/20240127/rezonansnoe-ubiystvo-v-tsentre-tbilisi----versiya-storony-obvineniya--285931042.html

Резонансное убийство в центре Тбилиси – версия стороны обвинения

Резонансное убийство в центре Тбилиси – версия стороны обвинения

Молодой человек погиб от ножевых ранений в клинике 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T17:30+0400

2024-01-27T17:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Задержанному за убийство молодого человека на площади Орбелиани в центре Тбилиси предъявили официальное обвинение, говорится в сообщении прокуратуры Грузии. О задержании юноши 2005 года рождения по обвинению в умышленном убийстве, совершенном 25 января, полиция сообщила накануне. Ранее ряд СМИ выдвинули версию, что убийство совершила группа подростков. По официальной версии, обвиняемый несколько раз ранил жертву 2003 года рождения ножом из-за конфликта в прошлом. Пострадавший скончался в клинике. Теперь обвиняемому грозит от 10 до 15 лет лишения свободы за умышленное убийство. Прокуратура будет требовать помещения его в заключение до вынесения приговора.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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