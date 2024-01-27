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"Сборище фриков" - политолог о европейских структурах

"Сборище фриков" - политолог о европейских структурах

Работники администраций общеевропейских структур живут в другой реальности, отличной от мировой, считает востоковед, политолог-иранист Каринэ Геворгян 27.01.2024, Sputnik Грузия

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Об этом она заявила ходе видеомоста Москва-Ереван-Тбилиси на тему: "Эскалация на Ближнем Востоке: влияние на страны Южного Кавказа"."Я бывала в Брюсселе и Вене, я видела эти администрации общеевропейских структур. Когда начинаешь ходить по этим коридорам, и в Брюсселе тебя еще сопровождают и не разрешают ступить шаг никуда. Внутри этих ведомств коммунизм и рай, они получают огромные оклады, и все у них хорошо. Но когда туда заходишь с улицы, это оставляет впечатление "сборища фриков". Они живут в собственном мире и в собственной реальности, которая никакого отношения не имеет к тому, что сейчас творится на глобусе", - сказала Геворгян.По словам политолога, в Европе сейчас происходит деиндустриализация и обнищание населения."Складывается впечатление, что "о священных камнях Европы плачем только мы здесь в России" - это выражение Достоевского. Сами европейцы уже плюют на эти камни и разбирают, и взрывают эти камни, что на самом деле, даже в прямом смысле происходит. Во Франции сносят храмы 14-го века. Потому что нет денег их отреставрировать, это отзывается в моем сердце, это потеря для человечества, для мировой культуры", - отметила она.

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