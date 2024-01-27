https://sputnik-georgia.ru/20240127/snegopad-v-gruzii---kakie-dorogi-zakryty-285930357.html

Снегопад в Грузии – какие дороги закрыты

Снегопад в Грузии – какие дороги закрыты

По прогнозам Национального агентства окружающей среды, снегопад в Грузии продлится до утра 28 января 27.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сразу несколько дорог в Грузии закрыты из-за снегопада и слабой видимости, самой сложной остается ситуация на трассе, ведущей к грузино-российской границе, КПП "Верхний Ларс". Для большегрузов закрыт перевал Накерала горной дороги, ведущей из региона Имерети в горный регион Рача, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. А также грузовые автомобили не могут доехать и до грузино-турецкой границы по трассе Хашури-Ахалцихе-Вале и до грузино-армянской границы по трассе Ахалцихе-Ниноцминда. Сложной остается ситуация на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей в направлении единственного пропускного пункта на границе Грузии и России. Участок Коби-Гудаури закрыт для проезда всех видов транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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