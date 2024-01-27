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Снегопад в Грузии – какие дороги закрыты
Снегопад в Грузии – какие дороги закрыты
По прогнозам Национального агентства окружающей среды, снегопад в Грузии продлится до утра 28 января 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T15:20+0400
2024-01-27T15:20+0400
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сразу несколько дорог в Грузии закрыты из-за снегопада и слабой видимости, самой сложной остается ситуация на трассе, ведущей к грузино-российской границе, КПП "Верхний Ларс". Для большегрузов закрыт перевал Накерала горной дороги, ведущей из региона Имерети в горный регион Рача, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури. А также грузовые автомобили не могут доехать и до грузино-турецкой границы по трассе Хашури-Ахалцихе-Вале и до грузино-армянской границы по трассе Ахалцихе-Ниноцминда. Сложной остается ситуация на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей в направлении единственного пропускного пункта на границе Грузии и России. Участок Коби-Гудаури закрыт для проезда всех видов транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, имерети, рача, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
грузия, новости, погода, имерети, рача, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс
Снегопад в Грузии – какие дороги закрыты
15:20 27.01.2024 (обновлено: 15:49 27.01.2024)
По прогнозам Национального агентства окружающей среды, снегопад в Грузии продлится до утра 28 января
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Сразу несколько дорог в Грузии закрыты из-за снегопада и слабой видимости, самой сложной остается ситуация на трассе, ведущей к грузино-российской границе, КПП "Верхний Ларс".
Для большегрузов закрыт перевал Накерала горной дороги, ведущей из региона Имерети в горный регион Рача, Кутаиси-Ткибули-Амбролаури.
А также грузовые автомобили не могут доехать и до грузино-турецкой границы по трассе Хашури-Ахалцихе-Вале и до грузино-армянской границы по трассе Ахалцихе-Ниноцминда.
Сложной остается ситуация на трассе Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей в направлении единственного пропускного пункта на границе Грузии и России. Участок Коби-Гудаури закрыт для проезда всех видов транспорта.