https://sputnik-georgia.ru/20240127/v-pamyat-o-legendarnom-gruzinskom-rezhissere-abuladze-proydet-nedelya-yubileynykh-meropriyatiy-285898004.html

В память о легендарном грузинском режиссере Абуладзе пройдет неделя юбилейных мероприятий

В память о легендарном грузинском режиссере Абуладзе пройдет неделя юбилейных мероприятий

Великому режиссеру 31 января исполнилось бы 100 лет 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T16:45+0400

2024-01-27T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Юбилейная неделя, посвященная 100-летию величайшего грузинского режиссера Тенгиза Абуладзе, откроется 27 января в 17:00 в здании Национального архива Грузии. Мировую известность Тенгизу Абуладзе принесла картина "Древо желания" (1977) и фильм "Покаяние" (1984), получивший Гран-при Каннского кинофестиваля. По словам организаторов мероприятия, у зрителей будет возможность увидеть выставку редких афиш к фильмам Тенгиза Абуладзе, познакомиться с книгой Наны Джанелидзе и Нино Натрошвили "Тенгиз Абуладзе – отражение", в которой собраны воспоминания современников Тенгиза Абуладзе и членов его группы. Книга представляет собой своеобразную панораму золотого века грузинского кино. В этой же книге есть уникальный фотоматериал со съемок Абуладзе. А также будут показаны документальный фильм Наны Джанелидзе "Тенгиз Абуладзе – древо желаний" (2002) и художественный фильм Тенгиза Абуладзе "Ожерелье для моей любимой (1971)". Путь Тенгиза Абуладзе Грузинский кинорежиссер Тенгиз Евгеньевич Абуладзе родился 31 января 1924 года в Кутаиси (Грузия). В 1943-1946 годах учился в Тбилисском театральном институте имени Шота Руставели (мастерская Георгия Товстоногова и Дмитрия Алексидзе). В 1953 году окончил режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Юткевича). Его преподавателями также были Сергей Эйзенштейн, Лев Кулешов и Александр Довженко. С 1953 года – режиссер киностудии "Грузия-фильм". Работать в кино начал в содружестве с режиссером Резо Чхеидзе, снимая документальные очерки "Государственный ансамбль народного танца Грузии" и "Наш дворец" (1954). Сны Абуладзе: почему режиссер не снял кино о Пиросмани и кому проиграл кутеж в ресторане?>>В художественный кинематограф Абуладзе вошел совместным с Чхеидзе фильмом "Лурджа Магданы" (1955). В 1956 году этот фильм принес им Гран-при Каннского кинофестиваля по конкурсу короткометражных лент. Картина стала родоначальницей нового грузинского кино. Новизной стиля отмечен и следующий полнометражный фильм Абуладзе "Чужие дети" (1958), снятый под влиянием итальянского неореализма. Кинолента получила приз Международного кинофестиваля в Лондоне в 1960 году. В фильме "Я, бабушка, Илико и Илларион" (1963) по роману Нодара Думбадзе наиболее полно проявилась склонность Абуладзе к поэтическому и философскому обобщению. В 1965 году вышел его документальный фильм "Сванские и тушетские зарисовки". В художественном фильме "Мольба" (1967) соединены две поэмы грузинского поэта Важа Пшавела "Алуда Кетелаури" и "Гость и хозяин", а также его прозаические философские зарисовки и стихотворения. В 1968 году фильм получил премию Всесоюзного кинофестиваля. 1973 году картина была удостоена главного приза Международного кинофестиваля авторского кино в Сан-Ремо. Тенгиз Абуладзе: кино плачет о мире без любви>>В фильме "Ожерелье для моей любимой" (1973) по повести Ахмедхана Абу-Бакара режиссер продолжил поиски новой поэтики, попытавшись соединить эксцентрику народного дагестанского сказа и философскую притчу. В более совершенной форме эта поэтика воплотилась в фильме "Древо желания" (1977) по мотивам рассказов Георгия Леонидзе, втором после "Мольбы" фильме трилогии, которая завершилась кинолентой "Покаяние" (1984). "Древо желания" получило итальянскую премию "Давид Донателло", "Золотой тур" за режиссуру Тегеранского кинофестиваля (1977) и главный приз Карловарского кинофестиваля (1978). Картина "Покаяние" снималась с большими паузами в 1981-1984 годах. Кинолента вышла на экраны в 1986 году, после Пятого съезда Союза кинематографистов и стала культурной сенсацией времени. На Каннском кинофестивале 1987 года картина была номинирована на Золотую пальмовую ветвь, получила Большой приз жюри, премии ФИПРЕССИ и экуменического жюри. В том же году фильм был удостоен шести призов Российской национальной кинематографической премии "Ника". К большинству своих фильмов Тенгиз Абуладзе написал сценарии сам. Храм, построенный кинохудожником Тенгизом Абуладзе>>Абуладзе был одним из инициаторов создания кинофакультета в Тбилисском театральном институте, где с 1974 года вел курс кинорежиссуры. Среди его учеников – режиссеры Темур Баблуани и Нана Джанелидзе. 6 марта 1994 года Тенгиз Абуладзе скончался в Тбилиси. Творчество режиссера было отмечено различными наградами. Он был лауреатом Государственной премии Грузинской ССР (1979), Ленинской премии (1988). В 1966 году Абуладзе был удостоен звания народного артиста Грузинской ССР, в 1980 году – звания народного артиста СССР. Тенгиз Абуладзе был женат на актрисе Мзии Махвиладзе. У него остались сын Гия и дочь Кетеван.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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культура, грузия, новости, резо чхеидзе, вгик, тенгиз абуладзе, анонсы