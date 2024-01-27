https://sputnik-georgia.ru/20240127/verkhniy-lars-segodnya-dvizhenie-k-granitse-s-rossiey-polnostyu-zakryto-285928366.html

"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто

"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто

Ограничения введены из-за опасности схода лавин 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T10:59+0400

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2024-01-27T10:59+0400

грузия

новости

россия

департамент автомобильных дорог

верхний ларс

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин для всех видов автотранспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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Sputnik Грузия

грузия, новости, россия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге