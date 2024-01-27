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"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
Ограничения введены из-за опасности схода лавин 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T10:59+0400
2024-01-27T10:59+0400
2024-01-27T10:59+0400
грузия
новости
россия
департамент автомобильных дорог
верхний ларс
мцхета-степанцминда-ларс
ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин для всех видов автотранспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
верхний ларс
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грузия, новости, россия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, россия, департамент автомобильных дорог, верхний ларс, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
"Верхний Ларс" сегодня: движение к границе с Россией полностью закрыто
Ограничения введены из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Движение автотранспорта на дороге в направлении границы с Россией, ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс", полностью закрыто из-за высокой опасности схода лавин для всех видов автотранспорта, сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Движение всех видов автотранспорта запрещено на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. На остальных участках трассы движение свободно.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.