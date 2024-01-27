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Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают 2,3 тысячи грузовиков
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают 2,3 тысячи грузовиков
Участок дороги в Грузии, ведущий к границе с Россией, закрыт из-за опасности схода лавин 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T20:50+0400
2024-01-27T20:50+0400
2024-01-27T20:50+0400
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ситуация на военно-грузинской дороге
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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Более 2 300 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрыто для всех видов транспорта. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 2 329 грузовых автомобилей.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, верхний ларс, северная осетия, россия, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
грузия, новости, верхний ларс, северная осетия, россия, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге
Верхний Ларс сегодня: проезда ожидают 2,3 тысячи грузовиков
Участок дороги в Грузии, ведущий к границе с Россией, закрыт из-за опасности схода лавин
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Более 2 300 грузовых автомобилей ожидают проезда через российско-грузинскую границу на ТПП "Верхний Ларс", говорится в информации на сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии.
В настоящее время движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, закрыто для всех видов транспорта. Проезд на дороге международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс периодически закрывается из-за снегопада и высокой опасности схода лавин.
Всего с российской стороны въезда в Грузию в субботу вечером ожидают 2 329 грузовых автомобилей.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.