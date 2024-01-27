https://sputnik-georgia.ru/20240127/vnimaniyu-voditeley-dorogi-v-prigorode-tbilisi-posypali-tekhnicheskoy-solyu-285935612.html
Вниманию водителей! Дороги в пригороде Тбилиси посыпали технической солью
Вниманию водителей! Дороги в пригороде Тбилиси посыпали технической солью
В пригороде Тбилиси выпал снег, что могло вызвать проблемы с передвижением автомобилей 27.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-27T22:20+0400
2024-01-27T22:20+0400
2024-01-27T22:26+0400
грузия
погода
новости
тбилиси
цкнети
тбилсервис групп
мэрия тбилиси
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1b/285935000_0:163:2048:1315_1920x0_80_0_0_e307c967a14c97948488ed5218a2ffeb.jpg
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Технической солью посыпаны дороги в пригороде Тбилиси для обеспечения бесперебойного движения из-за выпавших осадков, сообщили в столичной мэрии. Очищены дороги в Цкнети, Бетании, Коджори, Шиндиси, центральные и внутренние улицы в Цавкиси, дорога Цкнети-Тбилиси, шоссе Цкнети-Самадло, а также дороги в Табахмела, Кикети, Пантиани и деревне Ахалдаба. В случае затруднения дорожного движения из-за снега могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" — 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
тбилиси
цкнети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1b/285935000_40:0:2009:1477_1920x0_80_0_0_6c5cf57d4291e9cf862d9c8abc62ca1d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, погода, новости, тбилиси, цкнети, тбилсервис групп, мэрия тбилиси
грузия, погода, новости, тбилиси, цкнети, тбилсервис групп, мэрия тбилиси
Вниманию водителей! Дороги в пригороде Тбилиси посыпали технической солью
22:20 27.01.2024 (обновлено: 22:26 27.01.2024)
В пригороде Тбилиси выпал снег, что могло вызвать проблемы с передвижением автомобилей
ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Технической солью посыпаны дороги в пригороде Тбилиси для обеспечения бесперебойного движения из-за выпавших осадков, сообщили в столичной мэрии.
Очищены дороги в Цкнети, Бетании, Коджори, Шиндиси, центральные и внутренние улицы в Цавкиси, дорога Цкнети-Тбилиси, шоссе Цкнети-Самадло, а также дороги в Табахмела, Кикети, Пантиани и деревне Ахалдаба.
В случае затруднения дорожного движения из-за снега могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" — 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22.