https://sputnik-georgia.ru/20240127/vnimaniyu-voditeley-dorogi-v-prigorode-tbilisi-posypali-tekhnicheskoy-solyu-285935612.html

Вниманию водителей! Дороги в пригороде Тбилиси посыпали технической солью

Вниманию водителей! Дороги в пригороде Тбилиси посыпали технической солью

В пригороде Тбилиси выпал снег, что могло вызвать проблемы с передвижением автомобилей 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T22:20+0400

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ТБИЛИСИ, 27 янв — Sputnik. Технической солью посыпаны дороги в пригороде Тбилиси для обеспечения бесперебойного движения из-за выпавших осадков, сообщили в столичной мэрии. Очищены дороги в Цкнети, Бетании, Коджори, Шиндиси, центральные и внутренние улицы в Цавкиси, дорога Цкнети-Тбилиси, шоссе Цкнети-Самадло, а также дороги в Табахмела, Кикети, Пантиани и деревне Ахалдаба. В случае затруднения дорожного движения из-за снега могут позвонить на горячую линию "Тбилсервис групп" — 2 61 90 50 или на горячую линию мэрии Тбилиси — 2 72 22 22. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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