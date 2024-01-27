Воспоминания ребенка блокадного Ленинграда
© personal archive of Alla BelanАлла Бэлан
© personal archive of Alla Belan
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27 января мир отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады – одной из наиболее трагических и вместе с тем героических страниц истории
Накануне знаменательной даты наш корреспондент встретился с блокадницей Аллой Бэлан, единственной коренной ленинградкой, проживающей ныне в Грузии, которая проявила вместе с жителями города на Неве невиданное мужество и стойкость.
В эти дни ей особенно трудно и грустно смотреть телевизор, вспоминать военное детство. Ей было 10 лет, когда началась война.
93-летняя блокадница Алла Николаевна встретила меня в своей однокомнатной квартире в районе Глдани. В Грузию она приехала 60 лет назад, когда вышла замуж за тбилисского армянина. С тех пор Тбилиси стал для нее вторым домом.
© personal archive of Alla BelanАлла Бэлан
Алла Бэлан
© personal archive of Alla Belan
Мысленно она часто возвращается в город детства, которое связано с разрухой и голодом. Помнит она все до мелочей.
"Моей первой учительницей была Елена Алексеевна Завьялова. Она была классным руководителем в 1 и 2 классах. Одинокая, молодая, высокая, лет 27. Во время блокады я ее на улице не видела, но потом узнала, что она умерла от голода. Я и сейчас как будто на фотокарточку смотрю, мысленно я ее вижу", – поделилась Алла Николаевна.
Алла Николаевна показывает свои медали, первой наградой была "Жителю блокадного Ленинграда".
"Я частенько беру в руки медали, вспоминаю войну, особенно сейчас, когда по телевизору идут передачи о полном освобождении Ленинграда. Страшная была война. И дорогу жизни Ладожского озера помню, как полумертвых перевозили. На моих глазах одна машина, идущая впереди, медленно стала погружаться с людьми под лед. Никто даже не выпрыгнул, никто не кричал. Непонятно, как мы добрались до другого берега озера. Нам повезло с водителем, который резко повернулся и по бездорожью повез нас к берегу. Когда он снял шапку, у него все волосы были седые. Почти все родственники погибли. Мои родители ничего не жалели, лишь бы на кусочек сыра драгоценности поменять. Это удивительно, как мы выжили", – рассказывает она.
А 27 января 1944 года ленинградское небо озарилось огнями салюта – 24 залпа из 324 орудий знаменовали победу. Город-герой 900 дней и ночей насмерть сражался с фашистами. Прорыв блокады начался еще в январе 1943 года, когда впервые стал оживать трагически замерший город. Германская артиллерия все еще палила по городу.
© personal archive of Alla BelanАлла Бэлан
Алла Бэлан
© personal archive of Alla Belan
Как известно, в этих нечеловеческих условиях всего за 17 суток была проложена железнодорожная ветка "Шлиссельбург-Поляны" протяженностью 33 км, прозванная "Дорогой Победы", которую, в основном, строили женщины.
© personal archive of Alla BelanАлла Бэлан
Алла Бэлан
© personal archive of Alla Belan
В эти дни 60 тысяч почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков" вручат в Санкт-Петербурге и за его пределами. Одну из них получит Алла Бэлан. Ранее она получила поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.