https://sputnik-georgia.ru/20240127/vospominaniya-rebenka-blokadnogo-leningrada-285929321.html

Воспоминания ребенка блокадного Ленинграда

Воспоминания ребенка блокадного Ленинграда

27 января мир отмечает 80-летие полного освобождения Ленинграда от блокады – одной из наиболее трагических и вместе с тем героических страниц истории 27.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-27T13:41+0400

2024-01-27T13:41+0400

2024-01-27T13:41+0400

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Накануне знаменательной даты наш корреспондент встретился с блокадницей Аллой Бэлан, единственной коренной ленинградкой, проживающей ныне в Грузии, которая проявила вместе с жителями города на Неве невиданное мужество и стойкость.В эти дни ей особенно трудно и грустно смотреть телевизор, вспоминать военное детство. Ей было 10 лет, когда началась война. 93-летняя блокадница Алла Николаевна встретила меня в своей однокомнатной квартире в районе Глдани. В Грузию она приехала 60 лет назад, когда вышла замуж за тбилисского армянина. С тех пор Тбилиси стал для нее вторым домом.Мысленно она часто возвращается в город детства, которое связано с разрухой и голодом. Помнит она все до мелочей.Алла Николаевна показывает свои медали, первой наградой была "Жителю блокадного Ленинграда".А 27 января 1944 года ленинградское небо озарилось огнями салюта – 24 залпа из 324 орудий знаменовали победу. Город-герой 900 дней и ночей насмерть сражался с фашистами. Прорыв блокады начался еще в январе 1943 года, когда впервые стал оживать трагически замерший город. Германская артиллерия все еще палила по городу.Как известно, в этих нечеловеческих условиях всего за 17 суток была проложена железнодорожная ветка "Шлиссельбург-Поляны" протяженностью 33 км, прозванная "Дорогой Победы", которую, в основном, строили женщины.В эти дни 60 тысяч почетных знаков "В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков" вручат в Санкт-Петербурге и за его пределами. Одну из них получит Алла Бэлан. Ранее она получила поздравления от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, общество, санкт-петербург, тбилиси, россия, интервью