Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже

Ливанский модельер Зухаир Мурад презентовал коллекцию, навеянную историей Финикии – древней страны, находившейся на востоке побережья Средиземного моря. В его коллекции много отсылок к историческому периоду Древней Греции и Рима – обилие драпировки, вечерние платья и туники на одно плечо, плиссировка, много блестящего декора и тонких струящихся тканей.Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год – зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости.
Неделя высокой моды весна/лето 2024 стартовала в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки изысканных образов ливанского модельера Зухаира Мурада и его новой коллекции
Ливанский модельер Зухаир Мурад презентовал коллекцию, навеянную историей Финикии – древней страны, находившейся на востоке побережья Средиземного моря. В его коллекции много отсылок к историческому периоду Древней Греции и Рима – обилие драпировки, вечерние платья и туники на одно плечо, плиссировка, много блестящего декора и тонких струящихся тканей.
Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год – зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости.