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Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже

Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже

Неделя высокой моды весна/лето 2024 стартовала в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки изысканных образов ливанского модельера Зухаира Мурада и его новой... 28.01.2024, Sputnik Грузия

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Ливанский модельер Зухаир Мурад презентовал коллекцию, навеянную историей Финикии – древней страны, находившейся на востоке побережья Средиземного моря. В его коллекции много отсылок к историческому периоду Древней Греции и Рима – обилие драпировки, вечерние платья и туники на одно плечо, плиссировка, много блестящего декора и тонких струящихся тканей.Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год – зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости.

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