Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240128/285940221.html
Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже
Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже
Неделя высокой моды весна/лето 2024 стартовала в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки изысканных образов ливанского модельера Зухаира Мурада и его новой... 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T11:39+0400
2024-01-28T11:39+0400
мультимедиа
фотоленты
париж
в мире
мода
неделя моды в париже
новости в фотографиях
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1c/285940400_0:320:2048:1473_1920x0_80_0_0_9d5b8567d53a204fa17cb152785f4641.jpg
Ливанский модельер Зухаир Мурад презентовал коллекцию, навеянную историей Финикии – древней страны, находившейся на востоке побережья Средиземного моря. В его коллекции много отсылок к историческому периоду Древней Греции и Рима – обилие драпировки, вечерние платья и туники на одно плечо, плиссировка, много блестящего декора и тонких струящихся тканей.Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год – зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости.
париж
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1c/285940400_0:266:2048:1803_1920x0_80_0_0_fa863540921904ae02d0cc67d32386fb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, мультимедиа, фотоленты, париж, в мире, мода, неделя моды в париже, новости в фотографиях
фото, мультимедиа, фотоленты, париж, в мире, мода, неделя моды в париже, новости в фотографиях

Цветы востока: ливанская коллекция на Неделе высокой моды в Париже

11:39 28.01.2024
Подписаться
Неделя высокой моды весна/лето 2024 стартовала в Париже. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки изысканных образов ливанского модельера Зухаира Мурада и его новой коллекции
Ливанский модельер Зухаир Мурад презентовал коллекцию, навеянную историей Финикии – древней страны, находившейся на востоке побережья Средиземного моря. В его коллекции много отсылок к историческому периоду Древней Греции и Рима – обилие драпировки, вечерние платья и туники на одно плечо, плиссировка, много блестящего декора и тонких струящихся тканей.
Неделя высокой моды проходит в столице Франции два раза в год – зимой и летом. Участвуют в ней Дома, которые входят в Синдикат высокой моды, члены-корреспонденты и приглашенные гости.
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
1/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
2/10
© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
3/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
4/10
© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
5/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
6/10
© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
7/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
8/10
© AFP 2024 / Miguel Medina

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
9/10
© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже. - Sputnik Грузия
10/10
© AFP 2024 / Thomas Samson

Модель представляет творение Зухаира Мурада во время Недели моды весна/лето 2024 в Париже.

НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0