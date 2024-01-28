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Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем

Средний коридор в действии: новый ж/д маршрут через Азербайджан связал Грузию с Китаем

Расстояние от начальной точки до пункта назначения составит 7 829 км, а время в пути – около 15 дней 28.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Новый маршрут международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа связал город Сиань (северо-запад Китая) с грузинским портовым городом Поти. Как сообщает агентство Синьхуа, для Сианя этот маршрут стал 18-м по счету. Состав с 55 контейнерами, груженными автомобилями и крупногабаритной техникой, отправился из Китая 19 января. Он проследует в Поти через Казахстан и Азербайджан. Транспортировка до Грузии будет мультимодальной: железная дорога-море-железная дорога, отмечает агентство. Расстояние от начальной точки до пункта назначения составит 7 829 км, а время в пути – около 15 дней. В апреле 2022 года стало известно, что власти Китая запустили новый маршрут для грузовых поездов из города Сиань (северо-западная провинция Шэньси) в город Мангейм в Германии. Согласно заявлению на официальном сайте таможенного управления Сианя, он в том числе будет пересекать Черное и Каспийское моря при помощи смешанных железнодорожных и морских перевозок. Как указывалось в документе, первый поезд, груженный 42 контейнерами общим весом 316 тонн, отправился из Сианя 13 апреля. Он проследовал через Казахстан, Азербайджан, Грузию, Румынию, Венгрию, Словакию, Чехию и, преодолев в общей сложности 11,3 тыс. км, прибыл в город Мангейм. Как заявил тогда глава компании Xi'an Free Trade Port Construction and Operation Co Юань Сяоцзюнь, новый маршрут охватывает страны и регионы, через которые раньше проходило мало поездов сообщением Китай-Европа, и открывает новые рынки как для китайских, так и для международных предприятий. Он также указал на то, что новый маршрут открывает новые транспортные возможности для отечественных и иностранных логистических компаний. Напомним, в ноябре 2023 года Казахстан предложил транспортным компаниям и логистическим операторам Китая активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) для контейнерных перевозок в Европу. "Для дальнейшего увеличения контейнерных перевозок по маршруту Китай-Европа мы предлагаем активнее задействовать Транскаспийский международный транспортный маршрут. Он позволит сократить время перевозки товаров почти вдвое", – заявил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Он отметил, что полным ходом идет возведение казахстанских терминалов в городе Сиань и грузинском порту Поти. Кроме того, намечено строительство очередного железнодорожного пункта пропуска на казахстанско-китайской границе, "сухих портов" на переходах "Бахты" и "Калжат", контейнерного хаба в Актау, а также расширение портовых мощностей на Черном море вдоль ТМТМ. "Приглашаем китайские транспортные компании к участию в перечисленных проектах, а транспортно-логистических операторов – к активному использованию имеющейся в Казахстане трансграничной транспортной инфраструктуры", – указал Смаилов. ТМТМ (Средний коридор) пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию, Турцию и Черное море далее в страны Европы. В ассоциацию ТМТМ входят 20 компаний, включая железнодорожные администрации, порты, судоходные и другие транспортные компании из восьми стран.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, азербайджан, новости, экономика, китай, южно-кавказский транспортный коридор