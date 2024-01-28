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Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено
Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T22:33+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено в воскресенье утром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, погода, общество
грузия, новости, погода, общество
Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено в воскресенье утром.