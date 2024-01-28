Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20240128/dvizhenie-avtotransporta-k-granitse-gruzii-s-armeniey-vosstanovleno-285949343.html
Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено
Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T22:33+0400
2024-01-28T22:33+0400
грузия
новости
погода
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005144_1:0:2454:1380_1920x0_80_0_0_2bcd9e438bbe48d786c4c00daa213eb5.jpg
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии. Речь идет о 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани). Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено в воскресенье утром.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/1f/264005144_624:0:2464:1380_1920x0_80_0_0_6d6028bcc03bb6347465de7fa552a1b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, погода, общество
грузия, новости, погода, общество

Движение автотранспорта к границе Грузии с Арменией восстановлено

22:33 28.01.2024
© photo: Sputnik / StringerСнежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии
Снежные завалы и сугробы. Снегопад в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2024
© photo: Sputnik / Stringer
Подписаться
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение всех видов автотранспорта на перевале Паравани восстановлено в результате проведенных очистительных работ, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Речь идет о 94-110 км участка дороги внутригосударственного значения Кода-Парцхиси-Манглиси-Цалка-Ниноцминда (перевал Паравани).
Из-за обильного снега и плохой видимости движение всех видов транспортных средств было запрещено в воскресенье утром.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0