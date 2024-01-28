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Движение к обрыву - глава JPMorgan Chase об угрозе роста долга США

Движение к обрыву - глава JPMorgan Chase об угрозе роста долга США

Эксперты считают, что обслуживание госдолга в размере $34 трлн может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений. 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T23:01+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Гендиректор американского банка JPMorgan Chase Джеймс Даймон заявил, что США "движутся к обрыву" из-за роста госдолга."Это обрыв, мы видим обрыв. До него еще около 10 лет, мы движемся (к нему – ред.) со скоростью 60 миль в час", - приводит телеканал Fox News слова Даймона.По мнению опрошенных РИА Новости экспертов, обслуживание столь большого госдолга может обойтись правительству США примерно в треть бюджетных поступлений.Министр финансов США Джаннет Йеллен уже назвала "пугающей" сумму внешнего долга страны в $34 трлн.Газета The New York Times подсчитала, что к 2030 году госдолг США вполне может достичь $50 трлн, несмотря на меры по сокращению расходов бюджета.Отметим, что иностранные держатели госдолга США - Китай, Япония, Южная Корея и европейские страны - уже стали сокращать объемы американских гособлигаций.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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