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Грузинский баскетболист сделал дабл-дабл в игре чемпионата Испании
Грузинский баскетболист сделал дабл-дабл в игре чемпионата Испании
Шермадини в матче набрал 13 очков, сделал десять подборов, одну передачу и один перехват 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T14:54+0400
2024-01-28T14:54+0400
2024-01-28T15:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Испанский баскетбольной клуб "Тенерифе" Георгия Шермадини обыграл "Мурсию" со счетом 75:73, 13 очков из которых на счету ветерана сборной Грузии. "Тенерифе" выиграл первую половину встречи с преимуществом в семь очков. "Мурсия" активнее начала второй тайм и перед последней четвертью уже вела в счете. В последней четверти хозяева увеличили темп и довели матч до итоговой победы. Один из лидеров сборной Грузии Георгий Шермадини провел на площадке в составе "Тенерифе" 26 минут. За это время он набрал 13 очков, сделал десять подборов, одну передачу и один перехват. Он реализовал три из четырех штрафных. Шермадини стал самым ценным игроком матча "Тенерифе" - "Барселона" >>После 20 туров "Тенерифе" находится на шестом месте в Испанской баскетбольной лиге с 11 победами и девятью поражениями. В игре прошлого тура против лидера чемпионата "Барселоны" Георгий Шермадини стал MVP – самым ценным игроком матча. В этой встрече он набрал 22 очка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, георгий шермадини, баскетбол, новости грузинского баскетбола
Грузинский баскетболист сделал дабл-дабл в игре чемпионата Испании
14:54 28.01.2024 (обновлено: 15:16 28.01.2024)
Шермадини в матче набрал 13 очков, сделал десять подборов, одну передачу и один перехват
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Испанский баскетбольной клуб "Тенерифе" Георгия Шермадини обыграл "Мурсию" со счетом 75:73, 13 очков из которых на счету ветерана сборной Грузии.
"Тенерифе" выиграл первую половину встречи с преимуществом в семь очков. "Мурсия" активнее начала второй тайм и перед последней четвертью уже вела в счете. В последней четверти хозяева увеличили темп и довели матч до итоговой победы.
Один из лидеров сборной Грузии Георгий Шермадини провел на площадке в составе "Тенерифе" 26 минут. За это время он набрал 13 очков, сделал десять подборов, одну передачу и один перехват. Он реализовал три из четырех штрафных.
После 20 туров "Тенерифе" находится на шестом месте в Испанской баскетбольной лиге с 11 победами и девятью поражениями.
В игре прошлого тура против лидера чемпионата "Барселоны" Георгий Шермадини стал MVP – самым ценным игроком матча. В этой встрече он набрал 22 очка.