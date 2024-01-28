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Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд
Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд
Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T21:52+0400
2024-01-28T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Победителем клубного чемпионата Франции по фехтованию второй год подряд стала команда "Орлеан", за которую выступает грузинский саблист, первый номер мирового рейтинга Сандро Базадзе. Турнир прошел в городе Мезон-Альфор. Честь "Орлеана" на чемпионате Франции, кроме Сандро Базадзе, защищали французские фехтовальщики – Болад Аппит и братья Жан-Филипп и Себастьян Патрис. Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, сандро базадзе, франция
спорт, грузия, новости, сандро базадзе, франция
Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд
Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Победителем клубного чемпионата Франции по фехтованию второй год подряд стала команда "Орлеан", за которую выступает грузинский саблист, первый номер мирового рейтинга Сандро Базадзе.
Турнир прошел в городе Мезон-Альфор.
Честь "Орлеана" на чемпионате Франции, кроме Сандро Базадзе, защищали французские фехтовальщики – Болад Аппит и братья Жан-Филипп и Себастьян Патрис.
Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров.