https://sputnik-georgia.ru/20240128/gruzinskiy-sablist-stal-pobeditelem-klubnogo-chempionata-frantsii-vtoroy-god-podryad-285948410.html

Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд

Грузинский саблист стал победителем клубного чемпионата Франции второй год подряд

Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров 28.01.2024, Sputnik Грузия

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сандро базадзе

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Победителем клубного чемпионата Франции по фехтованию второй год подряд стала команда "Орлеан", за которую выступает грузинский саблист, первый номер мирового рейтинга Сандро Базадзе. Турнир прошел в городе Мезон-Альфор. Честь "Орлеана" на чемпионате Франции, кроме Сандро Базадзе, защищали французские фехтовальщики – Болад Аппит и братья Жан-Филипп и Себастьян Патрис. Саблист №1 рейтинга FIE Сандро Базадзе, начиная с Кубка мира в Мадриде (06.05.2022), неизменно входит в тройку призеров престижных турниров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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