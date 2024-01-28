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Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
Задержанный не признает своей вины по всем статьям обвинения 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T19:16+0400
2024-01-28T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Хашурский районный суд избрал для 51-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего, тюремное заключение в качестве меры пресечения. Обвиняемый был задержан накануне в субботу, 27 января. Он обвиняется сразу по трем статьям УК Грузии "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица", "Угроза в отношении несовершеннолетнего" и "Развратное действие в отношении лица, не достигшего 16 лет". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение. Задержанный не признает своей вины. По информации СМИ, речь идет о мальчике-подростке. Насильник угрожал несовершеннолетнему ножом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия
Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме
19:16 28.01.2024 (обновлено: 19:17 28.01.2024)
Задержанный не признает своей вины по всем статьям обвинения
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Хашурский районный суд избрал для 51-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего, тюремное заключение в качестве меры пресечения.
Обвиняемый был задержан накануне в субботу, 27 января. Он обвиняется сразу по трем статьям УК Грузии "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица", "Угроза в отношении несовершеннолетнего" и "Развратное действие в отношении лица, не достигшего 16 лет". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение.
Задержанный не признает своей вины.
"По всем трем статьям в предъявленных ему обвинениях он не признает себя виновным. Он отметил это и сегодня. Никаких доказательств по делу, кроме показаний потерпевшего, нет", – заявил адвокат обвиняемого после заседания.
По информации СМИ, речь идет о мальчике-подростке. Насильник угрожал несовершеннолетнему ножом.