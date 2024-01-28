https://sputnik-georgia.ru/20240128/iznasilovanie-podrostka-na-vostoke-gruzii--obvinyaemyy-budet-zhdat-suda-v-tyurme-285946748.html

Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Изнасилование подростка на востоке Грузии – обвиняемый будет ждать суда в тюрьме

Задержанный не признает своей вины по всем статьям обвинения 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T19:16+0400

2024-01-28T19:16+0400

2024-01-28T19:17+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Хашурский районный суд избрал для 51-летнего мужчины, обвиняемого в изнасиловании несовершеннолетнего, тюремное заключение в качестве меры пресечения. Обвиняемый был задержан накануне в субботу, 27 января. Он обвиняется сразу по трем статьям УК Грузии "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица", "Угроза в отношении несовершеннолетнего" и "Развратное действие в отношении лица, не достигшего 16 лет". Преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет или бессрочное тюремное заключение. Задержанный не признает своей вины. По информации СМИ, речь идет о мальчике-подростке. Насильник угрожал несовершеннолетнему ножом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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