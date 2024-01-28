https://sputnik-georgia.ru/20240128/kartinu-mona-liza-oblili--supom-v-luvre-285946035.html

Картину "Мона Лиза" облили супом в Лувре

Картину "Мона Лиза" облили супом в Лувре

Ответственность за акцию взяла на себя организация под названием "Продовольственный ответ" 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T17:55+0400

2024-01-28T17:55+0400

2024-01-28T18:18+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв – Sputnik. Экоактивисты в Париже облили супом знаменитую картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза") в музее Лувра, которую защищает бронированное стекло. Об этом сообщает Франс Пресс.Музей активировал кризисный штаб: зал, где выставлено полотно, был немедленно эвакуирован, а также были начаты работы по очистке.Организация под названием "Продовольственный ответ" (Riposte alimentaire), которая представляет себя как "французскую кампанию гражданского сопротивления, цель которой состоит в радикальном изменении общества в климатическом и социальном плане", направила агентству заявление, в котором взяла ответственность за акцию.В документе мероприятие охарактеризовано как "начало кампании гражданского сопротивления" с требованием "социальной безопасности устойчивого питания".Покушения на "Джаконду"В мае 2022 года Лувр сообщил, что подал иск после того, как мужчина бросил торт в "Мону Лизу". До этого сообщалось, что мужчина в инвалидной коляске, парике и кепке бросил кусок торта во всемирно известное полотно. Свои действия он сопровождал призывами спасти планету.Картину уже похищали из музея, на нее также было совершено несколько покушений. Так, в 1956 году мужчина облил ее серной кислотой, из-за чего пострадала нижняя часть картины, а боливийский студент швырнул в нее камнем и повредил слой краски. После этого "Мону Лизу" защитили пуленепробиваемым стеклом.Позже, в 1974 году, одна из посетительниц попыталась распылить на картину из баллончика красную краску, а в 2009 году еще одна женщина запустила в "Мону Лизу" чашкой. Оба последних случая не нанесли вреда картине.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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