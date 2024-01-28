https://sputnik-georgia.ru/20240128/kommunalnye-platezhi-v-gruzii--vse-chto-stoit-znat-285935921.html

Коммунальные платежи в Грузии – все, что стоит знать

Коммунальные платежи в Грузии – все, что стоит знать

Коммунальные платежи для жителей Грузии – одна из важных статей обязательных ежемесячных расходов, за неуплату в стране наказывают сразу и долги по коммуналке... 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T09:00+0400

2024-01-28T09:00+0400

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В целом все коммунальные платежи можно разделить на две категории – обязательные для всех жителей и обязательные для жителей конкретных домов.При этом, рассчитывая коммунальных расходы, следует помнить о некоторых особенностях Грузии.Sputnik Грузия собрал для своих читателей основные факты о коммунальных платежах Грузии и не только.1. Особенности отопленияВ Грузии нет центрального отопления и горячей воды. Исходя из этого, обеспечение своей недвижимости этими двумя необходимыми вещами, лежит на самих жителях страны.Закон в стране контролирует только безопасность самого прибора и метод его установки.Какой тип обогревателя для воды и отопления поставить и где разместить радиаторы – решают сами хозяева, исходя из своих финансовых возможностей.На сегодняшний день в Грузии встречаются два вида приборов: - котел для нагрева воды и отопления или два отдельных агрегата; - котел для нагрева воды, именуемый в Грузии "колонка", и отдельная система для отопления, вмонтированная в стену квартиры, или "карма" – это стало именем нарицательным в память о первой фирме подобных агрегатов в Грузии.Электрические системы в Грузии редкость, и их практически невозможно найти в обычных квартирах.Из плюсов подобной системы – возможность самим контролировать температуру как горячей воды, так и температуру в квартире, из минусов – необходимость проверять систему на безопасность.Согласно новым законам, в Грузии обязательной является установка датчиков контроля угарного газа. А также газовые компании раз в год проверяют состояние системы подачи газа в домах и выявляют нарушителей правил безопасности.2. Отсутствие ЖЭКовВ Грузии не существует такого понятия, как жилищно-коммунальные хозяйства. Обслуживанием дома занимаются сами жители конкретного дома, оплачивая все блага из своего кармана при содействие мэрии.Для решения проблем дома создается товарищество из владельцев квартир, которое официально регистрируется в администрации района, и после именно оно решает, надо ли ремонтировать крышу или подъезд, чинить лифт, а также, как решать проблему с озеленением или сливами во дворе дома, и сколько средств нужно вложить соседям для решения конкретной проблемы.В современных жилых домах такими вопросами занимается администрация комплекса. Поэтому там встречается, как правило, сбор на обслуживание дома.Именно исходя из обязательства жильцов дома оплачивать все из своего кармана, в Грузии есть такое необычное явление, как платные лифты. Платные лифты позволили решить все споры с соседями по поводу того, кто сколько должен платить, и как собрать деньги на обслуживание лифта, а также за свет в подъезде.В старых жилых домах, чтобы лифт поехал, нужно бросить монетку, в новых – приложить чип или карту. Ежемесячная оплата за карту или чип – обязанность жильцов квартир.Что касается уборки и чистоты подъездов, то это забота в Грузии исключительно жильцов подъезда или этажа. В коммунальные платежи подобное не входит.Единственное, ежемесячно приходит счет за выброс мусора по числу зарегистрированных жильцов в квартире, таким образом жители страны оплачивают услуги по чистоте баков с мусором.Отношение к мусоруВ многоэтажных квартирах Грузии нет мусоропроводов. Все мусорные баки расположены на улицах, и их каждый день освобождают муниципальные службы.Официально в стране нет закона о сортировке мусора. Однако на территории страны действует несколько организаций, которые принимают мусор на переработку – речь идет о пластике, бумаге, картоне и стекле. Кроме того, в каждом крупном городе есть пункты сдачи батареек и компании по вывозу крупного строительного мусора.Коммуналка в ГрузииОплата за коммуналку в Грузии не зависит ни от площади жилья, ни от места расположения, жители страны платят только за то, что они используют. Таким образом, счет за газ в квартирах с одинаковой площадью и даже в одном доме может радикально отличаться.В Грузии стоит всегда помнить, чем больше расход газа, электричества или воды у конкретной семьи, тем выше будет счет за коммуналку.Исходя из необходимости платить за свой собственный расход, в Грузии имеет большое значение класс энергоэффективности любого газового или электрического прибора, исправность прибора, а также теплоизоляция самого жилья.При этом в стране действуют единые тарифы на воду, газ и градационный тариф на электричество, из-за чего халатное отношение к включенному свету и оставленному в сети электроприбору может привести к неприятному удивлению при получении счета.Что будет за неуплатуВ Грузии действует жесткая система контроля платежей, и компании отключают подачу электричества, газа или воды на следующий день после окончания срока выплаты.При этом избежать выплат какого-то якобы неважного платежа не получится. При неуплате счета за мусор, воду в старых домах или электроэнергию, коммунальщики отключат электроэнергию. А при неуплате счета за газ – отключат газ.Особенностью Грузии является отсутствие бумажных уведомлений о начислении платежей. Владельцы получают уведомления в виде текстовых сообщений, также задолженность видна и в мобильном приложении банка.Проверить задолженность можно на сайте компании, введя номер абонента.Грузия практически полностью газифицирована и отсутствие в квартире природного газа в доме встретится только в высокогорных труднодоступных селах. Именно поэтому почти в каждой квартире есть газовая плита и духовка.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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