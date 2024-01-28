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МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации активов РФ

МИД России предупредил Запад о последствиях конфискации активов РФ

Подобные действия могут быть квалифицированы исключительно как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость, заявили в МИД 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T14:15+0400

2024-01-28T14:15+0400

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Россия адекватно и эффективно ответит на любые попытки стран Запада конфисковать российскую недвижимость и активы, сообщили РИА Новости в МИД России.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 млрд евро. Около 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear – одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В МИД добавили, что подобные действия могут быть квалифицированы исключительно как "вопиющее посягательство на суверенную недвижимость и банальное, неприкрытое воровство одной группой государств собственности другого"."При этом страны "коллективного Запада" могут быть уверены, что любые их попытки конфисковать российскую недвижимость, как и другие активы, неизбежно повлекут за собой адекватный и эффективный ответ", – заключили в российском МИД.В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 млрд евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, в мире, новости, политика, мид россии, g7, обострение ситуации вокруг украины