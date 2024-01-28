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Почти 100 человек эвакуировали на трассе в горах Грузии из-за снегопада
Почти 100 человек эвакуировали на трассе в горах Грузии из-за снегопада
Возле села Рокша из-за снегопада застряло 30 транспортных средств, водители не могли продолжать движение и вызвали спасателей 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T12:22+0400
2024-01-28T12:22+0400
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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайным ситуациям Грузии эвакуировали около 90 человек, застрявших в снегу возле села Рошка Душетского муниципалитета в безопасное место, сообщает пресс-служба ЧС. Возле села Рокша из-за снегопада застряло 30 транспортных средств, водители не могли продолжать движение и вызвали спасателей. Жизни и здоровью граждан больше не угрожает опасность, подчеркнули в ведомстве. По прогнозам синоптиков, обильные осадки в горах Грузии продолжатся до конца дня 28 января.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, происшествия, новости, погода, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд
грузия, происшествия, новости, погода, агентство по управлению чрезвычайными ситуациями "112" мвд

Почти 100 человек эвакуировали на трассе в горах Грузии из-за снегопада

12:22 28.01.2024
© Emergency Management Service of GeorgiaЗанесенные снегом автомобили в горах Грузии
Занесенные снегом автомобили в горах Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 28.01.2024
© Emergency Management Service of Georgia
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Возле села Рокша из-за снегопада застряло 30 транспортных средств, водители не могли продолжать движение и вызвали спасателей
ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Спасатели службы по управлению чрезвычайным ситуациям Грузии эвакуировали около 90 человек, застрявших в снегу возле села Рошка Душетского муниципалитета в безопасное место, сообщает пресс-служба ЧС.
Возле села Рокша из-за снегопада застряло 30 транспортных средств, водители не могли продолжать движение и вызвали спасателей.
"Сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями в кратчайшие сроки прибыли на место и приступили к спасательной операции. В результате мобилизации всей необходимой спецтехники все застрявшие в снегу граждане были благополучно доставлены в безопасное место", - говорится в сообщении.
Жизни и здоровью граждан больше не угрожает опасность, подчеркнули в ведомстве.
По прогнозам синоптиков, обильные осадки в горах Грузии продолжатся до конца дня 28 января.
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