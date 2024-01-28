https://sputnik-georgia.ru/20240128/putin-i-lukashenko-proveli-dvustoronnyuyu-vstrechu-v-sankt-peterburge---video-285967389.html

Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео

Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео

Как президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге и о чем они говорили - смотрите в... 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T17:25+0400

2024-01-28T17:25+0400

2024-01-29T17:25+0400

видео

мультимедиа

россия

беларусь

владимир путин

александр лукашенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285967036_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_68465cb078b15b602adebad3a34c5f8f.jpg

Президенты двух стран побывали в Санкт-Петербурге, где отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Они также вместе выступили перед собравшимися на праздничном концерте.

беларусь

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео