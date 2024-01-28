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Премьер-министр Грузии ушел в отставку
https://sputnik-georgia.ru/20240128/putin-i-lukashenko-proveli-dvustoronnyuyu-vstrechu-v-sankt-peterburge---video-285967389.html
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео
Как президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге и о чем они говорили - смотрите в... 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T17:25+0400
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Президенты двух стран побывали в Санкт-Петербурге, где отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Они также вместе выступили перед собравшимися на праздничном концерте.
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видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео
видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео

Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео

17:25 28.01.2024 (обновлено: 17:25 29.01.2024)
© video: Sputnik
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Как президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге и о чем они говорили - смотрите в видео.
Президенты двух стран побывали в Санкт-Петербурге, где отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Они также вместе выступили перед собравшимися на праздничном концерте.
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