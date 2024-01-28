https://sputnik-georgia.ru/20240128/putin-i-lukashenko-proveli-dvustoronnyuyu-vstrechu-v-sankt-peterburge---video-285967389.html
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео
Как президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге и о чем они говорили - смотрите в... 28.01.2024, Sputnik Грузия
2024-01-28T17:25+0400
2024-01-28T17:25+0400
2024-01-29T17:25+0400
видео
мультимедиа
россия
беларусь
владимир путин
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285967036_0:0:2945:1657_1920x0_80_0_0_68465cb078b15b602adebad3a34c5f8f.jpg
Президенты двух стран побывали в Санкт-Петербурге, где отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Они также вместе выступили перед собравшимися на праздничном концерте.
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/1d/285967036_449:0:2945:1872_1920x0_80_0_0_1c25fcda0f1bbb63b64600f6e18ebf72.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео
видео, мультимедиа, россия, беларусь, владимир путин, александр лукашенко, видео
Путин и Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге - видео
17:25 28.01.2024 (обновлено: 17:25 29.01.2024)
Как президент РФ Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко провели двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге и о чем они говорили - смотрите в видео.
Президенты двух стран побывали в Санкт-Петербурге, где отметили 80-летие со дня полного снятия блокады Ленинграда. Они также вместе выступили перед собравшимися на праздничном концерте.