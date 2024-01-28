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Россия стала первой в мире по добыче лосося, обогнав США

Россия стала первой в мире по добыче лосося, обогнав США

Рекордным по вылову лососевых в России был 2018 год 28.01.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Россия по итогам 2023 года стала первой в мире страной по добыче лосося, вылов превысил 600 тысяч тонн, обойдя США, следует из материалов Минсельхоза и Рыбного союза.Лососевая путина 2023 года завершилась в России со вторым результатом в истории наблюдений, вылов составил 609 тысяч тонн. Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год, когда было добыто 676 тысяч тонн.Россия и США часто делят пальму первенства в выловах: по данным Комиссии по анадромным рыбам северной части Тихого океана (NPAFC), в 2021 году в РФ и США было добыто 539,8 тысячи тонн лососевых и 400,1 тысячи тонн, а в 2022 году – 265,15 тысячи тонн и 352,06 тысячи. Данные по 2023 году NPAFC пока не публиковала. Между тем, Департамент рыболовства и охоты Аляски – практически единственного региона США по коммерческому промыслу лососевых – сообщал о добыче в 2023 году 230 тысяч тонн лососевых.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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