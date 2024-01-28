https://sputnik-georgia.ru/20240128/verkhniy-lars-segodnya-dorogu-otkryli-dlya-legkovushek--285945389.html

Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек

Верхний Ларс сегодня: дорогу открыли для легковушек

Дорога к грузино-российской границе в зимний период периодически закрывается из-за непогоды 28.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-28T17:08+0400

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департамент автомобильных дорог

мцхета-степанцминда-ларс

ситуация на военно-грузинской дороге

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ТБИЛИСИ, 28 янв — Sputnik. Движение для легковых автомобилей и автобусов по т. н. Военно-Грузинской дороге разрешено после того, как со стороны Грузии была расчищена дорога, сообщает управление МЧС России по Северной Осетии.Вечером 26 декабря на дороге Мцхета-Степанцминда-Ларс, ведущей к России из Грузии, из-за ухудшения погоды было приостановлено движение для всех видов автотранспорта.В связи с расчисткой дорожного полотна, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств, а также с учетом рекомендаций пограничной полиции Грузии, разрешено движение для легковых автотранспортных средств.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, верхний ларс, общество, департамент автомобильных дорог, мцхета-степанцминда-ларс, ситуация на военно-грузинской дороге