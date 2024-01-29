https://sputnik-georgia.ru/20240129/285950898.html

Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных

Суд ООН дал Израилю месяц на наказание виновных

Трагедия Газы продолжается: число пострадавших за три с половиной месяца уже приближается к 90 тысячам (из которых почти 27 тысяч убитых, остальные раненые)... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T10:02+0400

2024-01-29T10:02+0400

2024-01-29T10:02+0400

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Все попытки остановить катастрофу ни к чему не привели — Израиль намерен "идти до конца". И все большая часть мирового сообщества убеждается в том, что под этим в Израиле понимают ликвидацию палестинских поселений в Газе как таковых. Нельзя сказать, что мир молча наблюдает за происходящим: даже на Западе немало тех, кто призывает к прекращению бойни. А в пятницу свое слово сказала и международная юстиция, пишет колумнист РИА Новости.Спустя две недели после начала рассмотрения дела по обвинению Израиля в геноциде палестинцев Международный суд ООН вынес первый вердикт. Это еще даже близко не приговор, потому что на первом этапе нужно было получить ответ на вопрос, согласен ли суд вообще рассматривать иск, поданный ЮАР (и поддержанный многими странами), — и вот теперь большинство из 15 судей (в числе которых впервые в истории ООН нет представителя нашей страны, но есть, кстати, судья из Израиля) приняли дело к рассмотрению. И даже вынесли первый вердикт, в котором указаны предварительные меры.Израиль обязан "предпринять немедленные шаги", принять все необходимые меры для предотвращения геноцида, устранить любые препятствия, а также разрешить гуманитарную помощь и удовлетворение основных потребностей населения в секторе Газа, пресечь попытки провокаций и саботажа процесса прекращения боевых действий со стороны своих политических и военных деятелей.Нетаньяху уже объявил, что их "никто не остановит от проведения боевых действий до полной ликвидации ХАМАС", назвав обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, "не только ложным, но и возмутительным", заявив, что "порядочные люди должны его отвергнуть". Понятно, что никакого наказания тех, кто подстрекает к убийствам палестинцев, их выселению из Газы и вообще занимается пропагандой ненависти (а это требование к Израилю тоже содержится в вердикте суда), не будет, потому что этим занимаются даже министры израильского правительства. Суд обязал Израиль дать ответ в течение месяца, но в результате получит какую-нибудь невнятную отписку.А Израиль тем временем продолжит стирать Газу с лица земли? Да, до того момента, пока коллективное давление Запада (в первую очередь, естественно, США) на него не станет действительно ощутимым. Когда это произойдет? Судя по растущему беспокойству Европы (которая уже даже разрабатывает свой план мирного урегулирования с упором на создание палестинского государства), недовольству США разрастающимся по всему Ближнему Востоку кризисом из-за Газы, да и нарастающему внутриполитическому кризису в Соединенных Штатах (в углубление которого вносят свою лепту и разногласия по поводу поддержки Израиля), у Тель-Авива есть не так много времени.Если бы он это сделал, то от доверия Глобального Юга к Западу не осталось бы вообще ничего, а это ускорило бы и так уже идущий процесс демонтажа атлантического миропорядка. Запад будет вынужден судить Израиль — медленно, с оговорками, но судить. Процесс может занять несколько лет, и понятно, что операция в Газе закончится раньше, чем будет оглашен приговор. Но, в отличие от суда ООН, мировое сообщество уже вынесло свой окончательный вердикт, потому что все увиденное и услышанное после 7 октября не оставляет никаких сомнений ни в методах, ни в намерениях Израиля. Тем более что потерявшие от безнаказанности чувство стыда и страха израильские политики и не скрывают своих намерений по "окончательному решению палестинского вопроса".Нет сомнений в том, что им это не удастся, как не удавалось и все последние десятилетия, и остановит их не судебное решение, а воля к сопротивлению палестинцев, их вера в то, что справедливость в конце концов восторжествует.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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в мире, израиль, юар, сша, оон, хамас, обострение ситуации на ближнем востоке, политика, колумнисты