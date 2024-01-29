https://sputnik-georgia.ru/20240129/285970613.html

Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко

Британцы испугались. Кампания "Русские идут!" зашла слишком далеко

"Русские идут!" – за целый век после начала использования этой стандартной страшилки на Западе не придумали более эффективной стратегии для победы на выборах 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T19:56+0400

2024-01-29T19:56+0400

2024-01-29T19:56+0400

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В Альбионе эта тема была впервые задействована в 1924 году, когда консервативный истеблишмент придумал фейковое "письмо Зиновьева", чтобы сковырнуть первое лейбористское правительство. И вот сейчас, спустя ровно сто лет, в Британии, стоящей на пороге очередной избирательной кампании, тори запустили ту же пластинку. Правда, сразу же перегнули палку, встретив недоуменную реакцию публики, пишет колумнист РИА Новости.Истеричную волну запустил министр обороны Британии Грант Шаппс, начиная с Рождества кричащий о "русской угрозе", которой Британия должна противостоять "любой ценой". Затем он предсказал неизбежную войну с Россией, Китаем или Ираном уже "в ближайшие пять лет", потребовав от общества начать подготовку к ней. И дальше все пошло по нарастающей.Активность министра обороны на медийном поле понятна. Уже нет особых сомнений в том, что на осень будут назначены парламентские выборы. Судя по опросам, Шаппс, с 2005 года выигрывавший все выборы в своем округе с комфортным отрывом, на этот раз значительно проигрывает своему лейбористскому конкуренту. А значит, с осени потеряет не только министерское кресло (в поражении консерваторов уже никто не сомневается), но и будет вообще вышвырнут из большой политики. Вот он и старается, как может, привлекать внимание прессы.Но, на его беду, этот же нарратив решили подхватить в армии. На прошлой неделе высший офицер британских Вооруженных сил, начальник Генштаба генерал Патрик Сандерс выступил с пламенной речью по поводу того, что Британия не готова к наземной войне с Россией. Он призвал учесть ошибки 1914-го и 1930-х годов, дабы не ждать начала войны и заранее готовить своих граждан к противодействию неминуемой агрессии. Сославшись на пример Украины, генерал завершил свою речь так: "Регулярные армии начинают войны, гражданские армии выигрывают их!"Честно говоря, не совсем ясно, как пример Украины подтверждает этот вывод. Сандерс ссылается на опыт создания и тренировок территориальной обороны Украины. Но даже при очень большом желании трудно найти признаки "победы" ВСУ, куда сейчас насильно заталкивают пойманных на улицах прохожих. Однако британский командир умудрился обнаружить в этом какой-то позитив.Тут же в поддержку Сандерса выступил отставной генерал Ричард Ширрефф, когда-то занимавший пост заместителя командующего войсками НАТО в Европе. В свое время он написал бездарную книгу, предсказывавшую войну между Западом и Россией уже в 2017 году. С тех пор и одержим темой неизбежной войны против русских. По горячим следам Сандерса он тут же призвал возобновить обязательный воинский призыв в Британии, "чтобы напугать Россию". В самом деле, как нас иначе можно напугать?А у грядущей "гражданской армии" тут же нашелся первый волонтер. Экс-премьер Британии Борис Джонсон выступил на страницах газеты Daily Mail с колонкой, в которой высказал готовность записаться на службу, присовокупив к онлайн-версии статьи и соответствующее видео в стиле бравого солдата Швейка. Заодно нашел прекрасный рецепт привлечения таких же добровольцев: надо просто отменить запрет на татуировки в армии — британцам на полном серьезе рассказывают, что только это и сдерживает набор волонтеров.Но такие заявления вызвали противоположную реакцию, заметно напугав публику. Даже консервативные газеты наполнены сейчас карикатурами, высмеивающими идею обязательного призыва. А фельетонист The Times Жиль Корен под заголовком "Русские идут!" предложил использовать для подготовки к войне с Россией многочисленных лондонских бариста, которые могут применить свой опыт смешивания коктейлей для производства взрывчатки, но сам выразил неготовность воевать с русскими. Конечно, такая реакция публики не вписывается в планы тори. Поняв, что перегнули палку с раскруткой очередной "русской угрозы", правительственные чиновники бросились пояснять, что не намерены возрождать обязательную воинскую службу. Но надо понимать особость момента. Консерваторы находятся в более чем отчаянном положении. Сейчас речь идет уже не об их победе — в нее не верят и они сами. Речь идет о выживании Консервативной партии как таковой по итогам грядущих выборов.Опыт последних ста лет показывает, что в такие кризисные моменты тори никогда не находили ничего лучшего, нежели раскрутка очередной кампании "Русские идут!". А значит, можно ожидать гораздо более серьезных фейков и провокаций, чем это было ровно сто лет назад с пресловутым "письмом Зиновьева".Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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