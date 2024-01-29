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Что делать со старыми покрышками в Тбилиси? – видео

Что делать со старыми покрышками в Тбилиси? – видео

Проблема утилизации старых покрышек актуальна для Тбилиси. В городе часто можно заметить сложенные штабелями использованные шины. Такое происходит даже в... 29.01.2024, Sputnik Грузия

2024-01-29T13:52+0400

2024-01-29T13:52+0400

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По новому закону, выбрасывать как обычный мусор, сжигать и закапывать шины запрещено. Тем не менее кто-то тайком выносит покрышки на улицу к мусорным контейнерам. А в стране действует пока лишь один завод по переработке старых шин.

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